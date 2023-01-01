Яндекс Вебмастер

搜尋查詢統計 我們追蹤搜尋中顯示該網站的查詢。該服務可讓您監控展示次數、點擊次數、片段點擊率和其他指標的變化。 網站品質 我們將向您展示如何改進您的網站。將其與競爭對手的資源進行比較，並獲取有關如何使您的網站更有用、更有吸引力的提示。 檢查行動裝置上的顯示 我們將檢查您的網站在智慧型手機和平板電腦上是否已正確顯示 - 例如，它是否包含會為行動瀏覽器帶來問題的元素。 技術診斷 我們將通知您有關網站錯誤的信息，並提供如何消除這些錯誤的建議。網站管理員使用 30 多個參數自動檢查網站。 檢查是否違反搜尋引擎規則 我們將告訴您網站上發現的所有違規行為。資訊收集在一個特殊部分。解決所有問題後，您可以使用「我修復了所有問題」按鈕向 Yandex 報告此問題。 處理網站評論 我們將通知您有關該網站的新評論，以便您可以快速回覆。您的評論將被標記為官方評論。 線上商店的 Turbo 頁面 我們將為您的商店建立 Turbo 版本，該版本可以更快地從行動裝置載入。這將有助於減少跳出並提高轉換率。內建推薦、便利支付、自動填寫表格。 內容網站的 Turbo 頁面 我們將創建一個輕量級版本的網站，在行動裝置上載入速度更快。這將有助於減少跳出率、增加網站的覆蓋範圍和利潤。 抓取網站頁面 搜尋機器人重視內容的品質和原創性。我們將向您展示如何透過抓取 Metrica 計數器或網站地圖檔案來快速通知我們的機器人有關新網站頁面的資訊。 索引的可視化顯示 讓我們將所有主要索引指標收集在一個介面中：這樣可以更方便地監控資料收集過程並確定索引問題的原因。 站點結構管理 我們將協助您將網站的小部分分組，並為不同部分的頁面建立公共虛擬部分。例如，這樣的部分可以收集地址中包含單字「table」的所有頁面上的資訊。

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