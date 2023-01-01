Yahoo Native
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使用 WebCatalog 上「Yahoo Native」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
增加網站流量、提高品牌知名度、推廣應用程式並增加線上銷售額 雅虎！ Native（以前稱為Yahoo! Advertising、Yahoo! Search Marketing 和Yahoo! Gemini）是Yahoo 提供的原生「按點擊付費」網路廣告服務。 雅虎在收購 Overture Services, Inc. 後開始提供這項服務。目前的 Yahoo Native 服務於 2014 年推出，名稱為 Yahoo!雙子座。它為雅虎和美國在線以及其他媒體機構處理廣告。
網站： gemini.yahoo.com
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