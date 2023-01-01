增加網站流量、提高品牌知名度、推廣應用程式並增加線上銷售額 雅虎！ Native（以前稱為Yahoo! Advertising、Yahoo! Search Marketing 和Yahoo! Gemini）是Yahoo 提供的原生「按點擊付費」網路廣告服務。 雅虎在收購 Overture Services, Inc. 後開始提供這項服務。目前的 Yahoo Native 服務於 2014 年推出，名稱為 Yahoo!雙子座。它為雅虎和美國在線以及其他媒體機構處理廣告。

網站： gemini.yahoo.com

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