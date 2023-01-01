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威拉（Willa）是女性名字。與此同名的著名人物包括： 普羅旺斯的威拉或吉拉（死於 924 年之前），中世紀早期的法蘭克女王 托斯卡納的威拉（卒於 970 年），義大利貝倫加爾二世王后 威拉布朗（1906-1992），非裔美國先驅飛行員、遊說者、教師和民權運動家 威拉‧凱瑟（1873-1947），美國小說家、作家 威拉·麥奎爾·庫克（Willa McGuire Cook，1928-2017），美國三屆世界滑水冠軍和 18 屆全國滑水冠軍 薇拉·費茲傑拉（1991年出生），美國女演員 威拉福特 (Willa Ford)，美國歌手、詞曲作者兼演員阿曼達李威利福德 (Amanda Lee Williford) 的藝名（生於 1981 年） 薇拉·霍蘭（Willa Holland，1991 年出生），美國女演員和模特 Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016)，美國舞台、舞蹈和電影服裝設計師 威拉‧繆爾（Willa Muir，1890-1970），蘇格蘭小說家、散文家、翻譯家 威拉·奧尼爾（Willa O'Neill，1973 年出生），紐西蘭女演員 威拉·比阿特麗斯·普萊爾（Willa Beatrice Player，1909-2003），非裔美國教育家、大學校長和民權運動家 威拉·沙利特（Willa Shalit，1955 年出生），美國雕塑家、製片人、攝影師、作家和活動家 威拉‧施內伯格（Willa Schneberg，1952 年－），美國詩人 威拉 (Willa)，法裔加拿大動畫電視劇《威拉的狂野生活》的主角 威拉颶風，2018 年 10 月 太平洋風暴

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