ESSENCE 是針對非裔美國女性的首屈一指的生活方式、時尚和美容雜誌。

網站： essence.com

免責聲明：WebCatalog 與 Essence 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。