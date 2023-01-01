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Maui Jim 是一家美國太陽眼鏡製造商，總部位於伊利諾州皮奧裡亞。 該公司於 1980 年在夏威夷拉海納成立，設計、開發和製造各種太陽眼鏡，並以同名品牌進行銷售。截至2015年，它是世界第三大太陽眼鏡生產商。 2022 年 10 月，Maui Jim 被開雲集團收購。

網站： mauijim.com

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