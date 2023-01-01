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每個人都想要更聰明的生活，但沒有人考慮到更聰明的工作。我們都想工作，如果可能的話，希望在工作中獲得樂趣，我們絕對不想浪費時間收集數據和整理數字。這就是我們創建專案管理工具的原因：它簡單、自動化且整合。為什麼要留給自己呢？
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