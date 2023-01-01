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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

每個人都想要更聰明的生活，但沒有人考慮到更聰明的工作。我們都想工作，如果可能的話，希望在工作中獲得樂趣，我們絕對不想浪費時間收集數據和整理數字。這就是我們創建專案管理工具的原因：它簡單、自動化且整合。為什麼要留給自己呢？

網站： wethod.com

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