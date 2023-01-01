Riser
riserphone.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Riser」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Riser 提供一個一體化小型企業應用程序，可提升您的業務、提高您和您團隊的生產力，並最終提高您的利潤。 建立提案、合約、發送發票、收取付款，並使用同一部手機上的兩個號碼將您的工作和個人生活分開。使用共享收件匣、通話錄音輔導、任務管理和提案/估價/合約/發票等專業工具提升您的業務和團隊，同時透過 Riser 應用程式隨時隨地保持聯繫。 不需要公司電話號碼？沒問題，選擇您想要使用的工具！
網站： riserphone.com
免責聲明：WebCatalog 與 Riser 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。