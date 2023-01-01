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Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於營運您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表、時間追蹤、對話、決策、發票、提案和合約放在一起。發票 - 使用我們的發票功能發送、追蹤並獲取付款。人員 - 保存聯絡人並追蹤您與他們的互動和通信。

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