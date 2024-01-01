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Watchity 是最完整的企業影片平台，用於創建具有專業外觀的視聽內容和線上活動，具有出色的視覺和互動體驗，可幫助您脫穎而出，最大限度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity 的競爭優勢在於其獨特而全面的組合，包括數據驅動的活動和內容管理功能、專業直播和點播影片製作、多通路網路、內部網路和社群媒體分發以及觀眾參與和互動。 Watchity 為網路研討會和互動活動、社交網路串流媒體以及視訊錄製和編輯提供具體的解決方案，以提高內容水平並將其轉化為難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並強化品牌定位。社群影片 - 為社群媒體製作內容和活動： - 現場活動和視聽內容的製作和分發簡單快速。 - 適合每個社交網路的類似電視的視頻，包含圖表、場景、過渡等等。 - 跨所有社交媒體帳戶的多流，具有適應的格式和無限的容量。 - 從直播中產生剪輯並輕鬆分享，無需等待直播結束。網路研討會和活動 - 建立互動式專業網路研討會和活動： - 透過登陸頁面、註冊、電子郵件自動化、互動和報告對活動進行端到端管理。 - 動態、類似電視的視頻，包含圖形、場景、過渡等等。 - 安全、使用者友善的互動式活動室，配有全高清串流媒體和觀看控制。 - 嵌入程式碼以將活動室整合到您自己的網站或入口網站中，並根據您的品牌對其進行完全自訂。內容中心 - 為您的公司入口網站錄製、編輯和分享影片： - 上傳您的影片、新增標籤、分類到集合中、保護它們並向您的受眾發布。 - 使用網路攝影機錄製影片並對其進行編輯以添加簡介、字幕、背景音樂等。 - 基於瀏覽器的嵌入式影片播放器，具有自適應多位元速率串流和進階觀看控制。 - 影片分析，用於發現和分析有關觀眾內容消費的所有資訊。如果您想免費測試 Watchity，請申請免費試用：https://www.watchity.com/try-for-free/
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