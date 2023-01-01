Visual Studio Code Web

完全在瀏覽器中執行的 VS Code 輕量級版本。打開本機電腦上的資料夾並開始編碼。 隨著 vscode.dev 的推出，我們開始最終實現我們最初的願景：建立一個可以在瀏覽器中完全無伺服器運行的開發工具。

網站： vscode.dev

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