VRChat 是一個線上虛擬世界平台，由 Graham Gaylor 和 Jesse Joudrey 創建，由 VRChat, Inc. 營運。該平台允許用戶透過用戶創建的 3D 頭像和世界與其他人進行互動。

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