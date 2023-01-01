Visma Online

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Visma 是一家總部位於挪威奧斯陸的私人公司。該公司的多數股權由私募股權公司 Hg 持有。 Visma 管理層擁有該公司 6.6% 的股份。該公司提供商業軟體和IT相關的開發和諮詢。
網站： visma.com
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