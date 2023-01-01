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BPS Direct, L.L.C（以 Bass Pro Shops 名義開展業務）是一家美國私人零售商，專門從事狩獵、釣魚、露營和其他相關戶外休閒商品。 Bass Pro Shops 總部位於密蘇裡州斯普林菲爾德，約有 40,000 名員工。

網站： basspro.com

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