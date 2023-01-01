BPS Direct, L.L.C（以 Bass Pro Shops 名義開展業務）是一家美國私人零售商，專門從事狩獵、釣魚、露營和其他相關戶外休閒商品。 Bass Pro Shops 總部位於密蘇裡州斯普林菲爾德，約有 40,000 名員工。

網站： basspro.com

免責聲明：WebCatalog 與 Bass Pro 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。