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Apptio 是一家總部位於華盛頓州貝爾維尤的公司，成立於 2007 年，致力於開發技術業務管理軟體即服務 (SaaS) 應用程式。 Apptio 企業應用程式旨在評估和傳達 IT 服務成本，以用於規劃、預算和預測目的。 Apptio 的服務為資訊長提供了管理技術部門的儲存、應用、能源使用、網路安全和報告義務的工具。2009 年，該公司是矽谷創投公司 Andreessen Horowitz 的第一筆投資。該公司擁有約550家不同規模的客戶。2018年11月11日，宣布Apptio將被私募股權公司Vista Equity Partners以19億美元收購。

網站： apptio.com

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