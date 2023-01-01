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tosh 是一個基於文字的 Scratch 編輯器：您以基於文字的格式輸入程式碼，它會編譯到 Scratch 專案中，從而破壞了 Scratch 的全部意義。 Scratch 是一種為初學者設計的程式語言。 Scratch 的主要吸引力在於它是基於區塊的：您無需輸入程式碼，而是可以拖曳區塊。由於塊形狀只允許以某些方式組合在一起，因此不可能出現語法錯誤。總體而言，基於區塊的介面使其對初學者友好。

網站： blob.codes

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