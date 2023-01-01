WebCatalog
Learn Code The Hard Way

Learn Code The Hard Way

learncodethehardway.org

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Learn Code The Hard Way」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Learn Code The Hard Way 課程是學習電腦程式設計基礎知識的最有效的系統，專為初學者設計。這些課程每年幫助了數百萬人，就像您一樣，來自世界各地，來自不同的年齡層和技能水平。

網站： learncodethehardway.org

免責聲明：WebCatalog 與 Learn Code The Hard Way 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Mimo

Mimo

mimo.org

Real Python

Real Python

realpython.com

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

CodeMonkey

CodeMonkey

app.codemonkey.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

Uxcel

Uxcel

app.uxcel.com

Mind Luster

Mind Luster

mindluster.com

Elearnmarkets

Elearnmarkets

elearnmarkets.com

CodeStudio

CodeStudio

codingninjas.com

LearnDash

LearnDash

account.learndash.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策