The Economist

《經濟學人》是一份以雜誌形式印刷並以數位方式出版的國際週報，重點關注時事、國際商業、政治和技術。該報總部位於倫敦，隸屬於經濟學人集團，在美國以及歐洲大陸、亞洲和中東的主要城市設有核心編輯部。 2015年8月，培生集團以4.69億英鎊（5.31億美元）的價格將其持有的報社50%的股份出售給義大利阿涅利家族的投資公司Exor，並以1.85億英鎊（2.06億美元）的價格重新收購了剩餘股份。 2019年，其全球平均印刷發行量超過909,476份；加上其數位化存在，這一數字已超過 160 萬。截至 2016 年，該報在其社群媒體平台上擁有 3,500 萬受眾。該報將重點放在數據新聞和分析而非原始報道上，因此受到批評和好評。 《經濟學人》創刊於 1843 年，最初由蘇格蘭經濟學家詹姆斯·威爾遜 (James Wilson) 發行，旨在爭取支持廢除英國穀物法 (1815-46) 這一進口關稅制度。隨著時間的推移，該報的報導範圍進一步擴展到政治經濟，並最終開始發表有關時事、金融、商業和英國政治的文章。在整個20世紀中後期，它大大擴展了版面和格式，增加了觀點專欄、專題報導、政治漫畫、讀者來信、封面故事、藝術評論、書評和科技專題。該報紙通常透過其消防車紅色銘牌和插圖主題封面來識別。每篇文章都是匿名撰寫的，沒有署名，以便論文能夠作為一個集體的聲音發言。它也輔以其姊妹生活風格雜誌《1843》以及各種播客、電影和書籍。 《經濟學人》的編輯立場主要圍繞在古典自由主義、社會自由主義，尤其是經濟自由主義。自成立以來，它一直支持激進的中間主義，支持維持中間派政治的政策和政府。該報通常倡導經濟自由主義，特別是自由市場、自由貿易、自由移民、放鬆管制和全球化。儘管有明確的編輯立場，但人們認為它幾乎沒有報導偏見，並且進行了嚴格的事實核查和嚴格的文案編輯。其廣泛使用文字遊戲、高昂的訂閱價格和深度的覆蓋範圍，使該報紙與高收入和受過教育的讀者群聯繫在一起，產生了積極和消極的含義。與此一致的是，它聲稱擁有由著名商界領袖和政策制定者組成的有影響力的讀者群。

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