WebCatalog
The Economist

The Economist

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： economist.com

使用 WebCatalog 上「The Economist」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

《經濟學人》是一份以雜誌形式印刷並以數位方式出版的國際週報，重點關注時事、國際商業、政治和技術。該報總部位於倫敦，隸屬於經濟學人集團，在美國以及歐洲大陸、亞洲和中東的主要城市設有核心編輯部。 2015年8月，培生集團以4.69億英鎊（5.31億美元）的價格將其持有的報社50%的股份出售給義大利阿涅利家族的投資公司Exor，並以1.85億英鎊（2.06億美元）的價格重新收購了剩餘股份。 2019年，其全球平均印刷發行量超過909,476份；加上其數位化存在，這一數字已超過 160 萬。截至 2016 年，該報在其社群媒體平台上擁有 3,500 萬受眾。該報將重點放在數據新聞和分析而非原始報道上，因此受到批評和好評。 《經濟學人》創刊於 1843 年，最初由蘇格蘭經濟學家詹姆斯·威爾遜 (James Wilson) 發行，旨在爭取支持廢除英國穀物法 (1815-46) 這一進口關稅制度。隨著時間的推移，該報的報導範圍進一步擴展到政治經濟，並最終開始發表有關時事、金融、商業和英國政治的文章。在整個20世紀中後期，它大大擴展了版面和格式，增加了觀點專欄、專題報導、政治漫畫、讀者來信、封面故事、藝術評論、書評和科技專題。該報紙通常透過其消防車紅色銘牌和插圖主題封面來識別。每篇文章都是匿名撰寫的，沒有署名，以便論文能夠作為一個集體的聲音發言。它也輔以其姊妹生活風格雜誌《1843》以及各種播客、電影和書籍。 《經濟學人》的編輯立場主要圍繞在古典自由主義、社會自由主義，尤其是經濟自由主義。自成立以來，它一直支持激進的中間主義，支持維持中間派政治的政策和政府。該報通常倡導經濟自由主義，特別是自由市場、自由貿易、自由移民、放鬆管制和全球化。儘管有明確的編輯立場，但人們認為它幾乎沒有報導偏見，並且進行了嚴格的事實核查和嚴格的文案編輯。其廣泛使用文字遊戲、高昂的訂閱價格和深度的覆蓋範圍，使該報紙與高收入和受過教育的讀者群聯繫在一起，產生了積極和消極的含義。與此一致的是，它聲稱擁有由著名商界領袖和政策制定者組成的有影響力的讀者群。

網站： economist.com

免責聲明：WebCatalog 與 The Economist 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

The Atlantic

The Atlantic

theatlantic.com

The Guardian

The Guardian

theguardian.com

BBC News

BBC News

bbc.com

BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

한국경제신문

한국경제신문

hankyung.com

Sacramento Bee

Sacramento Bee

sacbee.com

NZZ

NZZ

nzz.ch

The Christian Science Monitor

The Christian Science Monitor

csmonitor.com

fDi Intelligence

fDi Intelligence

fdiintelligence.com

Florida Times-Union

Florida Times-Union

jacksonville.com

The Diplomat

The Diplomat

thediplomat.com

National Review

National Review

nationalreview.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策