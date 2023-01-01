The Guardian

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《衛報》是一份英國日報。 《衛報》成立於1821 年，當時名為《曼徹斯特衛報》，並於​​1959 年更名為《衛報》。與其姊妹報紙《觀察家報》和《衛報周刊》一樣，《衛報》隸屬於Scott Trust 旗下的衛報媒體集團。該信託成立於 1936 年，旨在「確保《衛報》的財務和編輯永久獨立，並維護《衛報》的新聞自由和自由價值觀，使其免受商業或政治幹預」。該信託於 2008 年轉變為有限公司，並製定了章程，以維持《衛報》與斯科特信託創建者在結構中所建立的相同保護。利潤再投資於新聞業，而不是分配給所有者或股東。主編凱瑟琳·維納於2015 年接替艾倫·拉斯布里傑。自2018 年以來，該報的主要新聞紙版塊均以小報形式出版。截至 2020 年 2 月，其印刷版每日發行量為 126,879 份。該報擁有網路版 TheGuardian.com 以及兩個國際網站：《衛報澳洲》（Guardian Australia，成立於 2013 年）和《衛報美國》（Guardian US，成立於 2011 年）。該報的讀者群普遍屬於英國政見的主流左派，其作為社會自由主義和左翼社論平台的聲譽導致人們使用“衛報讀者”和“衛報主義者”作為這些人的貶義綽號。左傾或“政治正確”傾向。手動排版時代頻繁出現的印刷錯誤導致《私家偵探》雜誌在1960 年代將該報紙稱為“Grauniad”，編輯們偶爾仍會使用這個綽號來進行自嘲。2018 年9 月的 Ipsos MORI 研究民意調查旨在質疑根據公眾對線上特定標題的信任度，《衛報》在數位內容新聞方面得分最高，84% 的讀者同意他們「相信他們在其中看到的內容」。出版商受眾測量公司 (PAMCo) 2018 年 12 月的一項民意調查報告指出，該報紙的印刷版被認為是 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期間英國最受信任的報紙。- 閱讀英國的“優質新聞品牌”，包括數位版本；其他「優質」品牌包括《泰晤士報》、《每日電訊報》、《獨立報》和《i》。儘管《衛報》的印刷版發行量正在下降，但該報告指出，《衛報》的新聞（包括在線報道的新聞）每月覆蓋超過2300 萬英國成年人。該報獲得的著名“獨家新聞”中最主要的是2011 年新聞國際電話-駭客醜聞——尤其是被謀殺的英國青少年米莉·道勒的電話被駭客入侵。這項調查導致英國最暢銷的周日報紙、歷史上發行量最高的報紙之一《世界新聞報》被關閉。 2013年6月，《衛報》爆料了奧巴馬政府秘密收集Verizon電話記錄的消息，並在舉報者、前國家安全局承包商愛德華·斯諾登向該報洩露了該消息後，隨後揭露了監視程式“棱鏡”的存在。 2016年，《衛報》主導對巴拿馬文件進行調查，揭露了時任首相戴維·卡梅倫與離岸銀行帳戶的聯繫。它在年度英國新聞獎上四次被評為「年度報紙」：最近一次是在 2014 年，因其對政府監控的報道。

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