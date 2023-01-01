Terraform Cloud 是 HashiCorp 的託管服務產品，無需使用不必要的工具和文件即可在生產中使用 Terraform。透過免費的遠端狀態儲存在雲端中安全可靠地配置基礎設施。隨著規模的擴大，增加工作區以更好地與團隊合作。

網站： terraform.io

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