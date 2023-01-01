Terraform Cloud
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Terraform Cloud 是 HashiCorp 的託管服務產品，無需使用不必要的工具和文件即可在生產中使用 Terraform。透過免費的遠端狀態儲存在雲端中安全可靠地配置基礎設施。隨著規模的擴大，增加工作區以更好地與團隊合作。
網站： terraform.io
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