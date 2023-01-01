TiDB Cloud
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完全託管的 TiDB 服務。在完全託管的服務中獲得 TiDB 資料庫的大規模和彈性。 TiDB（/’taɪdiːbi:/，「Ti」代表 Titanium）是一個開源、分散式 NewSQL 資料庫，支援混合事務和分析處理 (HTAP) 工作負載。相容於MySQL，具有水平擴展、強一致性、高可用性等特性。 TiDB 可以部署在本地或雲端。
網站： pingcap.com
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