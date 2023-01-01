TiDB Cloud

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

完全託管的 TiDB 服務。在完全託管的服務中獲得 TiDB 資料庫的大規模和彈性。 TiDB（/’taɪdiːbi:/，「Ti」代表 Titanium）是一個開源、分散式 NewSQL 資料庫，支援混合事務和分析處理 (HTAP) 工作負載。相容於MySQL，具有水平擴展、強一致性、高可用性等特性。 TiDB 可以部署在本地或雲端。

網站： pingcap.com

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