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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

TallyFox 的 Tallium 知識管理解決方案可組織內容以快速找到資訊。我們的專有演算法 SmartMatchPro 根據每個人的專業知識、興趣和行為即時向他們推薦相關專家和內容。 Tallium 具有高度可配置性，非常適合各種用例，包括知識和內容管理以及內部和外部支援。

網站： tallyfox.com

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