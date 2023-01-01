一款具成本效益的專案管理軟體，旨在讓生活更輕鬆。 Talk on Task 的創新功能（如時間追蹤、互動式聊天、基於任務的聊天、專案報告等）使其在市場上的其他競爭對手中脫穎而出。它有一個獨特的聊天系統，您可以根據您的要求與個人用戶或特定項目討論特定任務。

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