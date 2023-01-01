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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

一款具成本效益的專案管理軟體，旨在讓生活更輕鬆。 Talk on Task 的創新功能（如時間追蹤、互動式聊天、基於任務的聊天、專案報告等）使其在市場上的其他競爭對手中脫穎而出。它有一個獨特的聊天系統，您可以根據您的要求與個人用戶或特定項目討論特定任務。

網站： talkontask.com

免責聲明：WebCatalog 與 Talk on Task 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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