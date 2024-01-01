Tax Services Providers - 最受歡迎的應用程式
Firms specializing in tax services handle the intricate tasks of filing and preparing taxes. Typically associated with accounting firms, these entities leverage their deep knowledge of intricate regulations to offer expert guidance to corporations navigating the tax landscape. Engaging these services not only saves businesses valuable time and resources but also ensures adherence to legal requirements. While corporations maintain year-round relationships with these firms, their interactions intensify in the period preceding significant state and federal tax deadlines. Entities across various industries and scales entrust their accounting departments to liaise with these specialized providers.
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Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、財務和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。
Bench Accounting
bench.co
Bench 是美國最大的小型企業專業簿記服務公司。今天就開始免費試用，我們將為您記帳一個月。
Pilot
pilot.com
專注於您的業務，了解我們的專業簿記員在軟體超能力的幫助下，正在照顧您的帳簿。
Zeni
zeni.ai
人工智慧驅動的新創公司財務團隊。 透過 Zeni 的智慧簿記、會計和 CFO 服務，解鎖即時財務洞察和全方位服務的財務團隊。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。
Fincent
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收購了總部位於聖荷西的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供線上報稅服務的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一個專為單一企業設計的線上後台平台。 Collective 的技術和值得信賴的顧問團隊讓我們的會員自由地專注於重要的事情，處理從企業註冊到會計、簿記、稅務服務以及進入蓬勃發展的社區的一切事務，所有這些都在一個平台上進行。我們的會員加入後第一年平均節省 10,000 美元。透過 Collective，我們希望您能夠像全職工作一樣順利地經營自己的企業。我們由一群連續創業家和單一企業經營，他們相信讓自營工作者能夠享受與大公司相同的稅收優惠。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Rehmann
rehmann.com
Rehmann 是一家由註冊會計師、顧問、財富顧問和企業調查員組成的綜合金融服務公司。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共會計、顧問和技術公司，將深厚的行業和專業知識與創新技術聯繫起來，透過傾聽客戶的業務、行業趨勢以及他們面臨的挑戰，誠信、客觀地為客戶創造價值。