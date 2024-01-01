銷售分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

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Laative 幫助現代收入團隊重塑如何衡量和管理 Salesforce 中的容量規劃和銷售效率，以最大限度地提高獲利性銷售成長。我們的平台可讓您擺脫耗時的手動資料擷取、複雜的自訂模型和無休止的電子表格，這些都是由太多的猜測和假設驅動的，從而創建了不準確的容量計劃。採用即時、始終連結的方法來持續監控收入績效。更快地識別風險和改進機會，並透過更多數據和更少的猜測為未來做出更明智的招募和投資決策。