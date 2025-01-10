行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都無需任何繁瑣的手動工作！ - 透過電子商務自動化在自動駕駛儀上推動銷售透過針對購物車放棄、歡迎系列、交易電子郵件等的預建工作流程贏得（挽回）損失的銷售。在幾分鐘內即可運行預先建置的創收自動化，或使用我們的無程式碼拖放自動化編輯器輕鬆建立您的自訂工作流程。 - 透過強大的細分來提高您的定位根據客戶的購物行為以及其他屬性對您的客戶進行細分，以透過針對性明確的個人化電子郵件和文字來提高轉換率。為高價值客戶、特定類別/產品購買者或需要重新吸引和個人化訊息的客戶建立細分。 - 將電子郵件與簡訊和更多管道結合使用相同平台在電子郵件旁邊新增簡訊和推播通知，並提供一致的全通路客戶體驗。節省時間和成本 - 無需再為單獨的電子郵件、簡訊和推送應用程式付費！ - 建立您的電子郵件和簡訊清單 使用我們適合行動裝置、完全可自訂的表單收集新訂閱者。從彈出視窗、註冊框、登陸頁面或命運輪盤中進行選擇，以無縫收集電子郵件和/或簡訊選擇加入。使用退出意圖表單捕獲訪客，並使用表單定位選項來提高彈出視窗的參與度，所有這些都可以在 Omnisend 中實現。 - 24/7 支援 我們隨時為您提供一流的支援和有用的建議。我們 24/7 全天候提供服務。開始免費使用 Omnisend，隨時升級！ Omnisend 邀請自由工作者和代理商加入 Omnisend 合作夥伴計畫。該計劃旨在幫助自由工作者和代理商加速發展、贏得更多客戶並獲得業界領先的推薦和管理帳戶收入分成。檢查連結並加入該計劃：https://www.omnisend.com/partners/
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Delivra
delivra.com
Delivra是一個電子郵件營銷平台，可幫助任何專業知識的營銷人員吸引並增加受眾。憑藉超過20年的無與倫比的客戶成功，Delivra幫助企業進行有意義的對話，從而產生切實的結果。他們對平易近人解決方案的關注有助於授權數千個行業的組織控制複雜的營銷自動化和數據處理。 Delivra與您縮放，並提供成功的工具來成功完成操作。 Delivra為繁忙的營銷人員建造，提供了一套完整的功能，以幫助團隊實現目標。使用可自定義的拖放編輯器輕鬆構建並發送有影響力的電子郵件營銷活動。通過策略性地繪製整個電子郵件系列的策略性來自動化您的客戶通信，並根據各種訂戶操作，intactions或時間來確定哪些郵件是發送的。通過專家細分和SMS營銷，從您的受眾那裡獲得更多參與，並吸引收件箱以外的客戶。 無論您是工作B2B，促進非營利組織還是計劃活動，Delivra都會提供強大的分析和持續支持，以鼓勵用戶磨練並完善其戰略。與各種CRM，電子商務平台和Web Analytics工具集成在一起，因此您需要的所有內容都可以在一個地方提供。該軟件要么直接插入當前技術，要么Delivra構建自定義集成，以確保一切正常運行。
Markate
markate.com
Markate.com：家庭服務提供者強大的 CRM、工作管理和行銷自動化工具 Markate 應用程式非常適合每個尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。 * 您的業務，Markate 為您服務 Markate 與您合作，共同努力實現您的業務目標。 * 簡化您的營運以提高效率 旨在減少文書工作、自動化流程並節省您的時間。 * 經濟實惠、靈活的解決方案，滿足您的需求 旨在為小型企業提供支持，幫助他們更有效率地運營，同時最大限度地減少開支。 * 最大化時間、資源和利潤 它可以簡化您的運營，以便您可以專注於真正推動業務發展的事情。 * 終身留住客戶 配備旨在提高客戶保留率的行銷工具，這是您業務成功的關鍵因素。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記筆記並從友善的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是市場領先的客戶訊息傳遞和參與解決方案，提供電子郵件、行動和網路推播通知、應用程式內訊息傳遞和簡訊。其強大的全通路平台使超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 120 億條訊息。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在隨著您的業務擴展，並比競爭對手更快、更可靠地傳遞訊息。透過提供開放的 API、廣泛的文件、免費帳戶以及直覺的自動化、個人化和分析工具，它可以幫助各種規模的企業提供無縫的訊息體驗，以創建有意義的客戶聯繫。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.salesmanago.com
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
FMG - Expert Advisor Marketing
fmgsuite.com
FMG 是一個一體化財務顧問行銷平台，提供行銷工具和客製化網站來幫助財務顧問發展業務。
Experiture
experiture.com
Experiture 是一個行銷平台，可讓使用者輕鬆建立、部署、自動化、衡量和優化多通路行銷計畫。
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge 是全球數以千計的用戶使用的成熟的最佳解決方案。使用該平台進行簡單的群發電子郵件拍攝、每天向數百萬人發送高級 B2C 電子郵件、銷售自動化或行銷自動化。客戶評價稱，如果您需要以合適的價格獲得電力並獲得世界一流的支持，那麼我們對 MailChimp 和 Marketo 來說是一項改進。無論您是尋找簡單的電子郵件還是進階的行銷自動化，Makesbridge 都是最佳選擇。 Makesbridge 與 Salesforce、Netsuite、G-Suite 以及數千種其他基於雲端的 CRM 配合良好。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一體化多通路行銷平台，協助企業管理 Messenger、簡訊、電子郵件、社群媒體和電子商務行銷。
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通行銷服務。我們的使命是透過平台、專家團隊和內容集成，讓合作夥伴行銷變得順暢。我們在我們的平台上開展您的數位行銷活動，以便您可以更快、更好地實現合作夥伴的行銷價值。 eTrigue 是唯一擁有合作夥伴特定平台的合作夥伴行銷服務，旨在代表您進行合作夥伴數位行銷活動。借助為您和您的合作夥伴提供的即時潛在客戶警報以及績效儀表板，您可以追蹤每個 MQL 和銷售人員的後續行動。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是專為重視顧客的品牌所打造的多通路行銷平台。我們協助企業透過複雜的客戶旅程，透過各種管道（電子郵件、網路、行動推播、簡訊、彩信、WhatsApp、社群媒體、印刷品等）與客戶建立聯繫。該產品包括各種功能，從日常行銷自動化和活動執行到高度複雜的旅程編排、旅程分析、細分、個人化、高端內容創建和數位體驗分析。借助我們開放且靈活的平台，行銷人員可以連接到任何資料來源並對其資料進行細分以實現超級定位。我們直覺的零代碼 UI 和超個人化功能使行銷人員能夠獨立運行多通路、個人化行銷活動，而無需依賴資料團隊或編碼來實現這一目標。與複雜且昂貴的企業級產品不同，我們為所有行銷人員提供同樣複雜的企業級解決方案。與「單點解決方案」或電子郵件服務提供者不同，我們使您能夠在單一平台上跨多個管道與消費者互動。當您開始擴大規模時，我們幫助行銷人員提出可行的見解並個人化溝通。 Acoustic Marketing Cloud 讓行銷人員掌握主動權，幫助客戶提高長期客戶參與度並推動營收成長。我們的客戶包括頂級品牌和財富 500 強公司。欲了解更多信息，請訪問acoustic.com/products。功能： 旅程編排 電子郵件 SMS/MMS WhatsApp 行動推播 內容管理系統 客戶旅程洞察 整合 細分 社群受眾 拖放表單 Composer 拖放多通路 Composer 事務訊息資料層
Genoo
genoo.com
行銷自動化軟體可以完成您需要做的事情：電子郵件行銷、表單、登陸頁面、潛在客戶培育、潛在客戶評分、調查、評估等- 憑藉業務中排名第一的收件匣交付能力- 將更多電子郵件發送給您的受眾想見他們。我們很榮幸最近獲得了卓越客戶服務獎 - 因為我們熱衷於與客戶合作，以實現他們所設想的成功。您準備好拋棄普通行銷並獲得更好的結果了嗎？是時候以不同的方式進行行銷了。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
科技總是在不斷發展，但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入，並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive，當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時，我們就看到了獲利的持續成長。因此，我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念，在客戶旅程的每個階段（從潛在客戶到狂熱粉絲）提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗，從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置，以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive，我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自動潛在客戶資格系統會驗證數字，獲取潛在客戶以確認他們的興趣，並繼續透過電話、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 進行互動。
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 行銷和客戶溝通平台。發送帶有用戶參與數據的高度個人化訊息，無需等待產品或數據團隊。引導您的用戶更快地入職、更好地採用並獲得更多收入和管道。 Marketo 的強大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的資料。
Synerise
synerise.com
人工智慧驅動的即時互動自動化管理平台。 Synerise 將現代資料收集、處理方法和分析與人工智慧驅動的業務場景執行連接起來。 Synerise 使用 AI 徹底改變了現代資料管理方法。全面的生態系統提供了從多個來源收集有關最終客戶的資訊、分析這些數據並得出業務流程優化結論的能力：所有這些都是即時（毫秒）的。 Synerise 提供自己獨特的、快速反應的資料庫、基於機器學習的現成業務解決方案以及可滿足您的每種需求的開放平台。 Synerise 基於三個技術支柱： 1. Terrarium 數據引擎我們的無模式、面向列和行的資料庫是一種可擴展、超快速的工具，可同時處理數據密集型執行分析和行為數據，以真實創建各種業務場景-時間。玻璃容器是一個
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一個電子商務行銷作業系統，它利用數據和購物者的洞察來創建個人化的多通路行銷，從而提高客戶參與度並最大限度地提高投資回報率。使用廣告自動化擴展您的廣告活動在五個不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和Google）上運行、擴展和自動化您的廣告活動使用短信和電子郵件自動化發送有針對性的活動利用客戶的數據發送高度個人化的活動；為您的企業帶來轉換和銷售。使用目錄智慧連結您的商店匯入所有電子商務商店產品並將其分類為可自訂的集合，以便能夠使用它們啟動動態行銷活動。 AI 支援的細分會根據客戶的購物行為將其細分為非常詳細的細分，您可以在行銷活動中輕鬆使用這些細分。 24/7 支援如果您需要支援或建議，我們將竭誠為您服務。我們的團隊全天 24 小時提供服務。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最簡單的數位行銷平台，針對希望組織網路行銷工作的個人和中小型企業，以及希望為其客戶/特許經營商提供易於使用的白標/經銷商服務的代理商或特許經營商。對於最終用戶，Inboundio 提供了一種簡單的方法來完成基本的線上行銷活動（社交媒體發布、登陸頁面、潛在客戶開發、基本CRM、電子郵件和滴灌行銷），而不會過於複雜或價格過高。請造訪 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的影片示範、功能和定價的完整清單。作為經銷商/白標訂閱者，您可以將 inboundio 打造成自己的品牌，創建自己的計劃和定價，並開始賺取經常性收入。除了經常性收入之外，Inboundio 也是一個很棒的工具，可以讓您的代理商追加銷售相關服務，例如電子郵件範本的圖形設計、登陸頁面甚至完整的社群媒體管理。您可以透過讓客戶自行管理來交出控制權，或者您可以透過一個易於使用的儀表板完全控制他們的整個行銷。了解有關 Inboundio 經銷商的更多信息，請訪問 https://www.inboundio.com/Resellers
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通過 ISO 27001:2013 認證的領導供應商，為全球組織提供互動軟體。 SimplyCast 提供緊急和非緊急通訊技術，提供 20 多種通訊工具和管道，幫助組織最大限度地提高效率。該公司的 360 度互動平台是一個功能豐富的解決方案，結合了行銷自動化、入站行銷和互動溝通。 SimplyCast 的客戶遍佈超過 175 個國家/地區，其中包括全球零售、非營利和酒店業中許多最知名的品牌，SimplyCast 使組織能夠透過客戶首選的溝通方式有效地接觸客戶。
Go4Clients
go4clients.com
GoClients 它是一個一體化自動化平台。每天幫助數百家公司建立自動化表單，透過簡訊、電子郵件和電話建立滴流流程。 Go4Clients 允許透過自動化他們的活動並整合許多通訊服務來自動化與客戶的所有互動。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一個客戶參與平台，使企業能夠透過個人化自動化產生更多客戶接觸點並建立品牌忠誠度。該平台具有一系列用於創建和部署活動的工具，以及追蹤這些活動成功情況的分析和報告功能。 Dialog Insight 的主要優勢包括能夠細分和定位客戶群、自動化和個人化溝通以及優化行銷活動以實現最佳績效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客戶體驗，針對所有通路的正確細分市場，最大限度地提高投資回報率，同時降低成本和時間。
Wyzebulb
wyzebulb.com
自動化您的業務、行銷和銷售！將所有應用程式連接到一處。建立複雜的工作流程並在幾分鐘內開始運行行銷活動！
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。