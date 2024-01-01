市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式
市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Sensor Tower
sensortower.com
推動應用程式成長的數據 Sensor Tower 為您提供資料和見解 需要掌握行動應用程式生態系統。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在量身定制的儀表板中查找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio Smart...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Klue
klue.com
Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。
Draup
draup.com
面向人才領導者的人工智慧平台和 B2B 銷售勘探軟體。 Draup 是銷售和人才領導者的首選人工智慧平台。
Crayon
crayon.co
Crayon 的競爭情報軟體工具套件可協助您發現並抓住機會，從而創造可持續的業務優勢。
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的廣告智慧工具探索您的廣告風險和機會。我們的平台專為廣告商、出版商和代理商而設計，使您能夠識別過去的成功經驗，調整現有的行銷活動，並發現新的機會來推動行銷活動成功並產生潛在客戶。 zBoost 為廣告活動提供強大的搜尋和分析工具，使您能夠完善公司的商業策略並發現新的市場機會。 zGuard 致力於確保數位廣告中的品牌安全。我們的平台審核風險並快速解決有害風險，以保護您的品牌聲譽並為消費者創造正面的體驗。品牌安全對於確保廣告放置在適當的環境中並遵守行業法規至關重要。選擇 Zulu5 作為最好的廣告智慧工具集，幫助您實現廣告目標。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一個即時市場情報洞察平台，利用人工智慧來幫助抵押貸款行業匯總和組織洞察。 TrustStar 是一個收集經過策劃和驗證的市場情報的平台，專為尋求對競爭性房地產機會的可行洞察的信貸員和銷售經理而設計。 TrustStar 監控 40 多個數據點，包括本地趨勢、近期銷售活動、待售銷售、價格活動、抵押貸款交易和貸款活動。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一個針對公共部門銷售的市場分析平台。我們透過招標監控和市場情報幫助公司贏得公共合約。大數據已經在零售、消費者、B2C/B2B 領域中大量應用。借助 Hermix，B2G（企業對政府）也可以使用現代分析。我們將 B2G 引入 21 世紀。我們支援日常銷售、投標和預售： • 投標監控、電子郵件通知。 • 機會資格：預算、競爭、差距。 • 深入的市場情報：錢在哪裡、誰買賣、什麼、何時、何地、如何。我們幫助您在一個令人驚嘆的、巨大的、穩定的市場：公共部門發展您的業務。 • 公部門佔歐盟GDP 的53%。 • 公開招標佔GDP 的14%：歐盟為2 兆歐元，全球為14 兆歐元。 www....
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Ubico
ubico.io
Ubico 為銷售和行銷組織提供由人工智慧驅動的潛在客戶參與平台。 Ubico 與 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球領先公司合作。利用自動化的力量改變潛在客戶的參與度。 Ubico 透過與您現有的系統整合來建立機器學習模型來產生常見電子郵件並自動執行重複任務，從而提高每位銷售代表的工作效率。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是創意廣告的自動化洞察平台，對於任何想要做出數據驅動決策並優化廣告活動以獲得最大影響力的品牌經理、行銷人員、策略家、研究員或執行長來說都是寶貴的資源。基於網路的環境允許用戶在開發的任何階段測試他們的廣告——完成的活動、故事板、影片、圖像，甚至只是正在進行的概念。使用者可以預先測試和事後測試他們的廣告活動，以就其訊息傳遞的有效性做出數據驅動的決策。功能包括逐秒影片分析、概念比較、情緒詞雲等等。結果將在五天內得出。
Gain.pro
gain.pro
全球約 75% 的大型企業都是私人企業，但要獲得它們的知名度並不容易。 Gain.pro 的使命是利用「高科技和高接觸」的方法來提高私募市場的知名度。我們透過將先進的採購技術與最高品質的本地研究相結合來實現這一目標。深入了解公司、投資者、行業和投資活動，所有這些都透過我們用戶友好的私募市場情報平台呈現給您。我們的客戶包括： - 私募股權公司 - 創投公司 - 企業策略與併購公司 - 併購顧問 - 顧問公司 - 律師事務所 - B2B 銷售公司
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。