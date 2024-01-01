影像辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式
影像辨識軟體，也稱為電腦視覺，使應用程式能夠解釋影像或影片。它處理圖像作為輸入，並透過電腦視覺演算法產生標籤或邊界框等輸出。它包含圖像恢復、物件識別和場景重建等各種功能，通常整合到智慧型應用程式中。資料科學家利用影像辨識軟體來訓練模型，而開發人員則將影像辨識功能融入他們的軟體中。存取該軟體的格式根據使用者需求而有所不同，從機器學習庫或框架到 API、SDK 或端到端平台。 將影像辨識軟體與相關工具區分開來非常重要。雖然資料科學和機器學習平台提供了訓練電腦視覺模型的功能，但它們的關注點更廣泛。此外，影像辨識雖然是機器學習的一種形式，但與推薦引擎或模式識別等其他機器學習功能不同。文字辨識軟體屬於光學字元辨識 (OCR) 類別。 雖然許多影像辨識軟體具有多種用途，但有些軟體專注於特定領域，例如標誌偵測、臉部辨識、物件偵測或明確內容偵測。他們可能只處理圖像檔案或同時處理圖像和視訊。此外，雖然大多數在雲端運行，但有些支援邊緣或設備上處理。 要納入圖像辨識類別，產品必須： * 提供專為影像辨識量身定制的深度學習演算法。 * 與圖像資料池互動以學習特定功能或解決方案。 * 接受影像資料作為輸入並提供解決方案作為輸出。 * 為其他應用程式、流程或服務啟用影像辨識功能。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket 臉部身分驗證平台是一種隱私優先的整合解決方案，透過無摩擦的接觸點為球迷、嘉賓和員工提供精彩的活動體驗，讓使用者滿意，並加強體育場館、現場活動和認證設施的安全性。 Wicket 的專有隱私優先演算法內建於我們基於網路的平台中，可在不到一秒的時間內驗證個人，從而使入口和存取管理安全、順暢且方便。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一家全球雲端視訊監控公司，致力於簡化視訊管理並使系統以經濟高效的方式擴展。幫助連接超過 150,000 個攝影機的系統整合商、安全、存取控制、人工智慧、視訊監控、電信和 SaaS 公司建立客製化的世界級視訊監控解決方案。真正的開放雲平台旨在與其他解決方案整合或建構與 IP 攝影機配合使用的新服務。 VXG 是針對 SaaS 公司的面向未來的創新技術平台和雲端 VMS 引擎，完全靈活、可擴展、經濟高效、白標和可自訂。提供最快、最簡單的真正雲端視訊監控路徑，並提供具有完整原始程式碼和所有必要組件的完整 VMS。 完全開放（與產品無關）平台的關鍵價值在於，客戶可以在自己的雲端/資料中心...
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com 是一項可擴展、易於使用的服務，使現場工作人員能夠利用人工智慧進行文字和圖像更有效地協作。這可以帶來更好的事件報告和管理、更快的專案執行週轉並大大提高營運效率。
Relu
relu.eu
Relu 是一家軟體公司，開發人工智慧軟體元件，可自動將 3D 醫學影像轉換為虛擬病患。我們致力於讓這項技術輕鬆整合到您現有的牙科工作流程/軟體中。
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 體驗無縫的圖像到文字轉換——從圖像中提取文字的最簡單方法。
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 透過將電腦視覺和人工智慧引入邊緣，為基於視覺的 AIoT 感測器和解決方案提供支持，幫助世界各地的公司開發可擴展的基於視覺的解決方案。 Irida Labs 使用電腦視覺和深度學習提供 AIoT 優化的嵌入式視覺軟體，將邊界框轉換為現實世界的視覺應用。 Irida Labs 的端到端人工智慧軟體和服務平台 PerCV.ai 透過為人員、車輛和物體檢測、識別、追蹤和 3D 姿態估計提供可擴展的視覺解決方案，解鎖了無數電腦視覺和人工智慧應用工業4.0 、智慧城市與空間以及零售等市場。 憑藉在嵌入式電腦視覺硬體和軟體、人工智慧和機器學習、視覺系統設計和光學方面超過10 年的...
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 的人工智慧平台 OMNICOMMERCE 使電子商務零售商能夠提供基於視覺搜尋/發現和個人化產品推薦的直覺購物體驗。 使用買家行動裝置上的靈感圖片並將其上傳到您的網站來尋找產品匹配。讓他們在另一家商店購物或只是走在街上時，在社交媒體上購買他們喜歡的東西。 eBay、YOOX Net-A-Porter、MUSINSA、LotteOn、TheHyundai.com、LF、Brandi、CJ ONSTYLE 等電子商務公司相信 OMNICOMMERCE 能夠幫助購物者發現產品。 2021年全球熱門新創企業（AWS合作夥伴網路） 2020 年零售人工智慧最佳用例 (NVID...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供運算來加速人類進步。我們是一支深度學習工程師團隊，致力於建立世界上最好的 GPU 雲端、叢集、伺服器和工作站。我們的產品為工程師和研究人員提供了處於人類知識前沿的動力。客戶包括英特爾、微軟、谷歌、亞馬遜研究院、騰訊、凱撒醫療機構、麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、迪士尼和國防部。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動...
Hive
thehive.ai
Hive 是理解、搜尋和生成內容的基於雲端的 AI 解決方案的領先提供商，受到全球數百家最大和最具創新性組織的信任。該公司為開發人員提供一系列一流的、預先訓練的人工智慧模型，每月為數十億個客戶 API 請求提供服務。 Hive 還提供由專有人工智慧模型和資料集支援的交鑰匙軟體，透過深度學習和生成式人工智慧解鎖滿足關鍵業務需求的突破性應用程式。總的來說，Hive 的技術正在改變平台完整性/內容審核（包括人工智慧生成的內容偵測）、品牌保護、贊助衡量、基於上下文的廣告定位等方面的方法。 Hive 已從 General Catalyst、8VC、Tomales Bay Capital 和 Glynn...
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo 的 DIY 研究和回饋收集平台利用行為和情感洞察來幫助客戶對所有數位內容做出正確的決策。結合我們的諮詢服務和小組，我們幫助客戶超越傳統的客戶數據分析，深入了解客戶的內心和想法，以了解所有數位內容的有效性和影響。 我們幫助客戶在任何管道（網路、行動、社交媒體、電視等）上創建和部署更有目的的數位內容（廣告、應用程式、串流內容等）。我們將無意識（注意力和情感）和陳述（問卷）回應相結合的新穎方法可以幫助客戶快速了解所有數位內容的有效性。 我們利用人工智慧在客戶的設備上實現大規模、快速的定性研究。客戶及其客戶無需下載、安裝或維護任何內容。 Emozo 的 SaaS 平台支援迭代設計開發...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信賴的合作夥伴，透過我們的統一視覺平台提供「簡單有意義的影片」。我們的套件專為多地點企業量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括從 VMS 和防盜警報到零售洞察、貨架庫存管理和開創性的自助結帳詐欺檢測等頂級應用程式。我們的全球業務和強大的專利組合旨在在頻寬受限的環境中表現出色，這突顯了我們致力於改變企業利用視訊資料獲取可操作情報的方式。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一個基於 SaaS 的平台，旨在利用大量資料集註釋、訓練和自動化電腦視覺管道。 * 提高機器學習模型的準確性：DigitSquare 資料註釋可確保精確的資料標記，減少訓練期間的錯誤和偏差。它還促進了多樣化的學習範例，提高了現實世界的預測準確性。 * 更好的資料理解：DigitSquare AI 輔助圖像標記有助於掌握資料上下文、發現模式並透過標記範例提高 ML 模型的準確性，從而實現有價值的見解和明智的決策。 * 提高生產力：其資料註釋平台可自動執行影像、語言和視訊辨識等流程，進而大幅節省時間。它還訓練機器學習模型以進行準確預測，從而提高各行業的生產力。 * 加...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在透過提供一個易於使用的平台來訓練、建構和整合無程式碼人工智慧模型，讓每個組織都能使用人工智慧。透過使企業能夠為電腦視覺和文字分析任務創建和客製化人工智慧模型，DeepLobe 使企業能夠利用人工智慧技術的潛在優勢。 DeepLobe 專注於無程式碼解決方案，正在實現人工智慧的民主化，使各種規模和背景的組織都可以利用這些變革性技術。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化創新者組成的團隊，專注於變革性成果，我們對能夠帶領企業進入令人難以置信的數位未來感到非常興奮。 我們相信視覺人工智慧將成為人工智慧未來的核心支柱。我們的第一個認知套件 AIVI（人工智慧視覺）是一個專用平台，有助於將視覺智慧的力量引入製造、零售、醫療保健和監控等不同業務領域。 AIVI 依賴複雜的空間運算、機器學習、模式識別、異常偵測和電腦視覺，並在現實生活環境中經過了現場驗證。如今，該平台擁有 150 多個行業特定模式，支援 10K 多個攝像頭，並以最少的投資為企業帶來了 600 萬美元的收入。 我們很自豪擁有一套經過驗證的能力以及我們自己的工具和方法來快速...