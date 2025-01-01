企業搜尋軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業搜尋軟體簡化了儲存資料的系統檢索，無論是組織內的內部資料還是應用程式和網站等外部來源。這些解決方案組織和細化數據，使用戶能夠安全地存取和定位資料庫、文件、應用程式、網站和內部網路等不同來源的資訊。它使組織內不同角色和團隊的使用者受益，因為從多個資料庫和共享來源存取資料對於在業務環境中完成眾多任務是不可或缺的。此外，企業搜尋軟體可以提供搜尋即服務功能，使企業能夠安全地將特定資料和資訊來源（如產品目錄、影片和行銷內容）公開到行動應用程式和網站等外部平台。
提議新的應用程式
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一個由 AI 驅動的助理，幫助用戶快速在 Gmail、Google Docs、Google Drive、Google Calendar 等 Google 應用中找到相關資訊。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Command E
getcommande.com
Command E 是一款幫助用戶快速搜索電腦和雲端中的所有內容的應用程式。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 是一個工作中心，整合了維基、項目管理和團隊聊天等工具，幫助團隊在不同地方保持協作和同步。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
Site Search 360
sitesearch360.com
網站搜索360是一款可自定義的快速搜索應用，能索引網站內容並提供智能搜索結果，支持多平台集成與分析功能。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
Glean
glean.com
Glean是一個資訊搜尋應用程式，能協助員工快速找到所需知識，整合公司內部資料，簡化搜尋過程。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia是一個AI驅動的搜索引擎，能迅速準確地幫助用戶找到問題的答案，特別適用於市場研究和數據分析。
Findr
usefindr.com
Findr 是一款 AI 驅動的搜尋助手，能同時在所有應用中搜尋資訊，提升團隊協作與生產力，減少搜尋時間。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch是一個提供快速、可自定義的網站搜索解決方案，可實時索引內容，並協助用戶快速找到相關信息。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
Search.io
search.io
Search.io是一個機器學習驅動的搜索應用，幫助用戶管理和優化網站或應用程序的搜索體驗，支持複雜數據結構的索引和檢索。
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch 是一個生成式 AI 企業搜索平台，可連接 100 多個應用程序，提供統一搜索介面，並整合內部和外部資源以獲得相關信息。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 提供自訂搜尋引擎，能快速將搜尋結果加入網站，並支援自動補全、拼寫校正、語音搜尋等多項功能。
nuclia
nuclia.com
Nuclia是一個信息管理應用，幫助用戶組織和檢索數據，並提供高效數據搜索功能，適用於各類用戶。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一個搜尋即服務平台，提供即時的全檢索 API 和高效能的網頁爬蟲服務，將網站轉換成結構化 JSON 文檔。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide是一款PowerPoint附加工具，能集中管理和共享幻燈片，確保團隊使用最新內容，並簡化協作流程。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Akooda
akooda.co
Akooda 是一個基於 AI 的業務智能平台，整合各種工具數據，幫助團隊分析和優化內部流程，促進決策和協作。
Outmind
outmind.ai
Outmind 讓你快速訪問文件、電子郵件和對話，幫助提高工作效率，並自動顯示相關資料和內部聯絡人。
Cludo
cludo.com
Cludo是一個網站搜索平台，幫助用戶輕鬆查找信息，並提供分析工具以優化搜索體驗。
Raffle
raffle.ai
Raffle 是一款搜索應用程序，通過分析客戶與員工行為，協助公司優化搜索和知識分享，提高數據理解與溝通效率。
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch是一款開源搜索引擎，透過RESTFUL API提供快速、靈活的搜索功能，支持多種數據類型及語言，適合網站和應用程序集成。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一款AI驅動的網站搜尋引擎，幫助電子商務平台提高搜索結果及產品可見性，提供個性化及即時搜尋體驗。
Unleash
getunleash.io
Unleash 是一個開源的功能標誌管理平台，幫助開發者控制新功能的推出，支持多種部署策略和環境，增強安全性和隱私。
Miso.ai
miso.ai
Miso.ai 應用程式讓任何團隊能快速建立可擴展的搜尋和參與系統，並可在不追蹤用戶的情況下實現個性化。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch是一個工具，幫助企業增強搜索體驗，支持Elasticsearch和OpenSearch，提供精準結果和可定制選項。
QBox
qbox.ai
QBox 是一款測試對話式人工智慧應用的工具，透過分析聊天機器人訓練數據，幫助改進準確性並加速測試過程。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks是一個AI生產力平台，幫助公司讓信息對員工更容易訪問和使用，並在Slack等應用中提供即時回答和內容生成。
Conversica
conversica.com
Conversica是一個利用會話AI來自動化客戶互動的工具，幫助企業提高銷售及客戶關係管理效率。
Onna
onna.com
Onna 是一個數據管理平台，幫助企業整合和管理多種系統中的非結構化數據，提升工作流程和信息可訪問性。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 提供 Elasticsearch 和 OpenSearch 的專業部署、持續維護及最高數據安全性，確保搜索功能長期有效。
Constructor
constructor.io
Constructor是一個產品發現平台，利用AI技術增強電子商務中的產品搜索和推薦，提升客戶體驗和轉化率。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一個人工智慧驅動的搜尋與推薦平台，提供個性化搜尋體驗，增強客戶參與，支援多種裝置、平台及語言。
SearchStax
searchstax.com
SearchStax是一個雲端平台，提供完全管理的Solr搜索服務，簡化Apache Solr的部署和管理，幫助開發人員專注於產品開發。
Collato
collato.com
Collato是一款AI驅動的工具，幫助產品團隊整合來自多個來源的信息，實時回答產品相關問題，提供自動摘要和視覺化管理功能。
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr 應用程式提供完全托管和管理的 OpenSearch 服務，用於數據導入、日誌記錄、搜尋和分析，簡化工作流程並節省資源。
Loop54
loop54.com
Loop54透過AI技術提供個性化的電商網站搜索和推薦功能，提升用戶體驗及轉化率。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io是一個電子商務個性化平台，透過AI提供即時產品建議與個性化郵件，旨在提升轉化率和銷售表現。
Vectara
vectara.com
Vectara是一個基於大型語言模型的搜索平台，幫助企業通過其數據進行智能對話與知識發現，並提供語義搜索與問答功能。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一個電子商務平台的產品搜索與發現解決方案，提供AI驅動的搜索工具和分析儀表板，增強客戶體驗與參與度。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services是一個領先的個人化與客戶數據平台，幫助品牌識別用戶行為及提供個性化推薦，提升轉換率和用戶體驗。