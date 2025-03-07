找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Zoho Campaigns
zoho.com
推動銷售的電子郵件營銷軟件。 創建，發送和跟踪電子郵件活動，以幫助您建立強大的客戶群。從美麗的電子郵件模板到易於使用的編輯器以及自動化工具再到實時分析，Zoho Apainds擁有了一切。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Kit
kit.com
Kit（以前是ConvertKit）是用於創建有價值業務的電子郵件優先操作系統。
SendFox
sendfox.com
透過電子郵件活動、自動化和整合您的內容的登陸頁面來擴大您的受眾。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 創作者 Jesse Lipson 於 2017 年創立，幫助小型企業專注於他們最擅長的事情：建立關係。 Levitate 是一種保持聯繫的行銷工具，旨在幫助小型企業與客戶建立並維持真實的關係。 Levitate 的平台允許用戶大規模發送個人電子郵件、透過簡訊與客戶保持聯繫、發送調查、安排會議、記住有關聯絡人的關鍵事實，並透過個人化的方法實現業務目標- 所有這些都由您的專門行銷教練負責。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Markate
markate.com
Markate.com：家庭服務提供者強大的 CRM、工作管理和行銷自動化工具 Markate 應用程式非常適合每個尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。 * 您的業務，Markate 為您服務 Markate 與您合作，共同努力實現您的業務目標。 * 簡化您的營運以提高效率 旨在減少文書工作、自動化流程並節省您的時間。 * 經濟實惠、靈活的解決方案，滿足您的需求 旨在為小型企業提供支持，幫助他們更有效率地運營，同時最大限度地減少開支。 * 最大化時間、資源和利潤 它可以簡化您的運營，以便您可以專注於真正推動業務發展的事情。 * 終身留住客戶 配備旨在提高客戶保留率的行銷工具，這是您業務成功的關鍵因素。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Systeme
systeme.io
Systeme.io 擁有發展線上業務所需的所有工具。點擊此處建立您的免費帳戶！
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一種自動化個人電子郵件推廣以進行銷售和行銷的工具。如果您或您的團隊希望建立可預測的銷售管道，透過電子郵件聯絡冷淡的潛在客戶以產生新的潛在客戶，那麼您一定會喜歡 QuickMail。無論您是在開會、打電話，甚至在睡覺，QuickMail 都會隨時掌握您的聯絡情況，每天聯繫適當數量的潛在客戶，並跟進那些尚未回复的潛在客戶。這樣，您和您的團隊就可以專注於更重要的事情，例如在客戶旅程中進一步推動參與的潛在客戶。透過 QuickMail，您可以直接從收件匣發送高度個人化的電子郵件，同時享受最新技術以最大限度地提高電子郵件的送達率。
Flexmail
flexmail.be
Flexmail 讓電子郵件行銷變得簡單：您可以根據您的需求設計郵件和行銷活動，接觸對您重要的人，並從正確的結果中學習。查看清單中每個人的整體情況，將資訊與表單和登陸頁面結合在一起，設定客製化訊息並透過自動化進行跟進。 Flexmail 完全支援多語言通信，並為您提供最佳的送達能力。
INBOX
useinbox.com
建立您自己的行銷策略 在幾秒鐘內發送 發送並分析電子郵件行銷活動。開始您的免費計劃，享受無限信用。終身免費！免費註冊 查看定價 INBOX 是一款電子郵件行銷工具，比任何其他易於使用的電子郵件行銷工具具有更強大的功能和靈活性創建您的訂閱者會欣賞 INBOX 的電子郵件行銷
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一個企業級電子郵件行銷平台，可協助品牌提高銷售量、保留客戶並提高客戶的終身價值。主要亮點包括易於使用的電子郵件產生器（帶有拖放選項）、用於為用戶自訂訊息的分段工具以及建立各種意圖捕獲表單。作為智慧電子郵件工具包，企業可以使用 Kasplo 充分利用這個具有成本效益且投資回報率驅動的行銷平台。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz 是一個多通路冷外展平台，可協助企業將潛在客戶轉化為買家。 SendBuzz 提供自訂流程序列，企業主和行銷人員可以透過電子郵件、WhatsApp、社群媒體、簡訊等自動化行銷和銷售推廣。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是企業和開發人員的通訊軟體。我們提供簡訊、彩信、語音、線上郵件、電子郵件和傳真，幫助您與重要的人交談。 ClickSend 由我們的 100 多名才華橫溢的團隊提供支持，他們在澳洲、菲律賓、英國、美國、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信賴的品牌、組織和開發人員使用。因為它們易於使用、自動化和整合。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，並透過安全可靠的平台實現閃電般的快速交付。 ClickSend 的客戶透過 ClickSend 儀表板、行動應用程式、靈活的 API 或整合發送訊息。 從小型企業到大型企業，ClickSend 透過 232 多個直接營運商連接為全球數十億訊息提供支援。另外，ClickSend 始終是按需付費的。這就是為什麼 ClickSend 是商業通訊的解決方案。 ClickSend 很榮幸能成為客戶通訊雲端 Sinch 的一部分。
MadMail
madmail.allapps.io
大師級電子郵件行銷變得簡單 使用 allapps.io 的 MadMail 徹底改變您的電子郵件行銷活動。與您的受眾（無論是現有客戶、客戶或潛在客戶）無縫連接，並將參與度提升到新的高度。製作引人注目的電子郵件，吸引收件人，並取得顯著的成果。特色： 👉 輕鬆建立行銷活動：使用使用者友善的範本和自訂選項設計引人注目的電子郵件。 👉 細分與定位：透過進階細分，精準觸達合適的受眾。 👉 自動化：設定自動化工作流程來培養潛在客戶、現有使用者等。 👉 吸引人的內容：嵌入圖像、影片和互動元素來吸引註意力。 👉 分析與見解：透過詳細的電子郵件效能指標獲得有價值的見解。 👉 響應式設計：確保您的電子郵件在任何裝置上看起來都很棒，從而提升使用者體驗。 👉 個人化：精心製作個人化訊息，讓每個收件者都感到受到重視。 👉 清單管理：有效地組織和管理您的聯絡人，以獲得最大的影響力。 👉 A/B 測試：透過測試不同元素以獲得更高的轉換率來優化您的廣告活動。使用 MadMail，您不僅僅是發送電子郵件 - 您還可以建立有意義的聯繫。提升您的行銷策略並見證您的業務蓬勃發展。立即嘗試 MadMail，體驗有影響力的電子郵件行銷的力量。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一個多合一的CRM和電子郵件營銷平台，可幫助B2B組織共同努力贏得更多交易。 Nutshell是足夠簡單的，對於任何用戶而言都足夠精緻，它是為厭倦了雜耍單獨的銷售和營銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟件的團隊而建立的。每項簡介訂閱都包括無限的CRM聯繫人和數據存儲，完全可自定義的報告工具，免費數據遷移援助以及世界一流的現場支持，所有這些都以非常實惠的價格。 Nutshell與已經使用的軟件集成在一起，包括Google Workspace/Gmail，Microsoft Office/Outlook，在線QuickBooks，Intercom和Slack。 Nutshell還提供本機iPhone和Android應用程序，允許銷售代表在現場時創建，搜索和編輯聯繫信息。 Nutshell於2010年推出，為全球成千上萬的企業提供服務，並因用戶友好和負擔能力而被評為頂級CRM。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus 是一款電子郵件行銷工具，提供豐富的電子郵件行銷模板，讓用戶在幾分鐘內建立回應任何裝置的行銷活動。使用者能夠建立點滴電子郵件序列、匯入聯絡人、與表單整合以及產生自訂報告。透過細分，使用者可以根據對其業務最重要的客戶資料建立高度針對性的電子郵件活動。 EmailOctopus 的自動化工具使用戶能夠建立基於時間的登入和點滴電子郵件序列。透過與新訂閱者分享閱讀量最大的內容，組織可以讓受眾繼續關注他們的博客，或者創建歡迎系列以誘人的折扣介紹新客戶，從而增加電子商務商店的收入。該解決方案包括一組廣泛的電子郵件行銷模板，允許用戶創建響應式行銷活動，例如設計精美的新聞通訊或簡單的個人化純文字電子郵件。 EmailOctopus 為用戶提供有關活動效果的即時、深入的數據，每次點擊和開啟以及退回和取消訂閱都會被追蹤。登陸頁面、內聯和彈出表單以及 Wordpress 外掛程式可協助組織擴大聯絡基礎，無需程式碼或複雜的整合即可收集電子郵件地址。退回郵件處理工具可以自動清除清單中的取消訂閱、退回郵件和投訴，幫助品牌維護寄件者聲譽。 EmailOctopus 的開發者 API 允許深度整合到現有的商業網站中，並能夠維護目前的訂閱者清單。 EmailOctopus 可以透過 Zapier 連接到 2,000 多個平台和服務，包括 MailChimp、Salesforce、Shopify、Eventbrite、SurveyMonkey、Gravity Forms、Ticket Tailor 等。
Nureply
nureply.com
Nureply 是一款冷電子郵件軟體，利用先進的 AI 技術對電子郵件進行個人化、重寫內容，並以最高效率發送電子郵件。它旨在透過其人工智慧驅動的工具套件幫助外撥團隊產生更多銷售和更多收入。 Nureply 的人工智慧模型已經過超過 10 億個參數的訓練，以確保電子郵件是由人類和人工智慧混合編寫的。它還能夠自動建立電子郵件活動並提前幾個月安排後續行動。 此外，AI 模型還可以針對開啟率、回應率和點擊率等關鍵績效指標 (KPI) 優化行銷活動。 它還提供垃圾郵件關鍵字檢查器，以確保電子郵件發送到正確的收件匣。此外，Nureply 可以在幾秒鐘內生成個人化的第一行，並且比任何其他人工智慧工具快 3 倍。 透過 Nureply，使用者每天可以節省高達 200 分鐘的時間，並將回應率提高多達 240%。最後，Nureply 提供 7 天免費試用，其中有 30 個免費積分來嘗試其所有功能。
EcoSend
ecosend.io
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Mailpro
mailpro.com
使用 Mailpro 提升您的電子郵件行銷活動：全面的解決方案、直覺的設計、即時追蹤。現在就試試吧！
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新時代的電子郵件行銷工具，可協助您建立和發送類似應用程式的互動式電子郵件，以幫助您獲得更高的轉換率和投資報酬率。它功能強大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及互動式 AMP 電子郵件，可為您帶來比以往更高的投資回報率。透過 Mailmodo，您可以 - 建立令人驚嘆的無程式碼電子郵件 - 與 1000 多種工具整合 - 在幾分鐘內細分您的受眾 - 觸發旅程和自動化 - 提高送達率和開啟率 等等。
Totango
totango.com
Totango 是企業無法超越的客戶成功軟體，提供無限的可擴展性和無與倫比的價值實現時間，幫助跨職能企業團隊提高生產力、保留率和擴展。預先建置的客戶成功計畫嵌入了行業最佳實踐，可以快速輕鬆地開始、客製化您的業務，並在客戶旅程的每個階段實現關鍵業務成果。全球最大的客戶成功團隊（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 整合客戶數據，以 360 度了解客戶健康狀況、協作管理客戶組合，並主動、智慧地與客戶互動。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，協助企業透過電子郵件、社群媒體等方式與客戶建立聯繫。只需點擊幾下即可建立、管理和優化電子郵件行銷活動，無需設計或編碼經驗。從各種行動響應、有吸引力的模板中進行選擇，或使用我們簡單的電子郵件編輯器從頭開始建立訊息。使用自動歡迎訊息和其他自動回覆程式節省時間，確保為您的電子郵件訂閱者提供良好的體驗。透過您可以在幾分鐘內建立和發布的社交貼文、登陸頁面和客戶調查，進一步吸引您的受眾。此外，VerticalResponse 與 Salesforce 和數十個其他線上平台集成，可輕鬆擷取直接流入您的聯絡人清單的客戶資料。超過 1,400,000 家各種規模的企業信賴 VerticalResponse 平台來滿足他們的電子郵件行銷需求。
Emercury
emercury.net
Emercury 透過我們易於使用的電子郵件行銷自動化平台，幫助行銷人員、企業家和企業主培養客戶線索，將更多銷售轉化為現有客戶，並教育您的客戶提高保留率。我們的電子郵件行銷方法完全基於對行銷人員進行電子郵件行銷最佳實踐教育。無論是優化自動化、改進交付還是提高參與度，我們都會成為您的擴展電子郵件行銷專家。我們始終保持完全透明，並始終堅持開放式溝通。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一個企業級電子郵件行銷平台，非常易於使用，並附帶我們的 I-do™ 和 We-do™ 服務，因此您可以選擇與我們合作的方式（自助服務或全方位服務） 。體驗最簡單的拖放功能，以建立行動響應式電子郵件範本、自動點滴行銷活動、潛在客戶評分、根據行為細分用戶等等。高級功能包括購物車和瀏覽放棄、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 整合以及 Magento、Shopify 等。了解更多：www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、rss 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的經典編輯器來管理您現有的品牌模板並編輯為富文本或程式碼。託管無限的圖像以在模板中使用。在品牌之間共用選定的模板。所有帳戶均以免費套餐開始，無需 CC。
Robly
robly.com
Robly 是一家專為各種規模的企業設計的電子郵件服務提供商，專門為慈善機構、非營利組織、教育部門和宗教組織提供支援。利用專有的自動化和人工智慧技術，它可以幫助初學者和專家將開啟率提高高達 50%，並將電子郵件清單的成長速度提高四倍。 Robly 的工具會在訂閱者最有可能開啟郵件時動態發送電子郵件，自動重新定位非開啟者，並透過分段和抑制向未參與的使用者發送郵件來保護寄件者狀態。該公司成立於2013年，總部位於紐約市。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy 是一款專為行銷人員設計的人工智慧電子郵件寫作平台。它專注於節省用戶的時間和精力，為各種電子郵件行銷活動（包括水滴和新聞通訊）產生有影響力的內容提供幫助。 它具有用於製作引人注目的電子郵件的人工智慧文案編寫器、用於編寫多電子郵件序列的電子郵件序列創建器以及用於設計圖像豐富的新聞通訊的新聞通訊創建器。 該工具還包括電子郵件發布功能，可協助使用者發送精心製作的電子郵件。此外，Hoppy Copy 使用戶能夠監控競爭對手的電子郵件，為改進自己的策略提供重要的見解。 人工智慧聊天工具模仿 ChatGPT 等系統，可協助行銷。它進一步擴展了其工具，包括 AI Image Creator、AI Copy Editor 和 AI Content Converter 等功能，這些功能分別有助於設計、編輯和重新調整用途。 其他資源以設計和寫作模板的形式提供。還可以進行垃圾郵件檢查，以確保創建的內容不會進入垃圾郵件資料夾。 除了建立電子郵件之外，用戶還可以使用 Hoppy Copy 製作其他類型的行銷內容，從產品描述到 Facebook 和 Google 廣告。
SendX
sendx.io
SendX 是一款適合行銷人員和企業主的直覺、經濟實惠且功能豐富的電子郵件行銷軟體。 SendX 為行銷人員提供業界最簡單的 UI 之一而感到自豪。 SendX 為每個方案提供無限的電子郵件傳送、強大的自動化功能、24x7 即時支援、最佳的電子郵件傳遞能力。全球超過 3000 家公司信賴 SendX 進行電子郵件行銷。 **從 14 天免費試用開始（無需信用卡）。 **定價起價為7.49 美元/月主要功能和優點： - 發送無限的電子郵件行銷活動- 使用表單和彈出視窗建立您的電子郵件清單- 強大的自動化工具- 使用拖放電子郵件編輯器進行設計（無需編碼） - 同類最佳電子郵件傳送能力（在主收件匣中傳送電子郵件） - 免費遷移服務（我們將免費從任何ESP 遷移您的電子郵件行銷帳戶） - 受到全球3000 多家公司的信賴- 14 天免費試用（無需信用卡，即時設定）
Rasa.io
rasa.io
我們的電子報透過精心策劃的內容吸引您的客戶並幫助建立關係。我們為企業提供了一種定期為其電子郵件清單中的每個人提供真正好處的方法。不僅是定期，而且是相關的。透過自動化，企業可以將參與頻率提高到一個新的水平，而無需花費更多的時間、精力或金錢。每次您發送時，我們的平台都會向您的每位訂閱者發送個人化且完全客製化的電子報。您選擇來源和主題，rasa.io 處理其餘的事情。我們的人工智慧收集並篩選您的來源產生的文章，僅提取與您的電子報最相關的文章。然後，文章會根據每個訂閱者的獨特興趣進行過濾並指定發送給他們。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Sendy
sendy.co
Sendy 是一款自架電子郵件新聞通訊應用程序，可讓您透過 Amazon Simple Email Service (SES) 發送可追蹤的電子郵件。這使您可以以極低的價格發送經過身份驗證的大量電子郵件，而無需犧牲送達率。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階衡量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
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