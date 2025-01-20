電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了CollegeHumor 和Vimeo，在Google 以超過16.5 億美元收購YouTube 後，IAC 將更多精力投入到Vimeo 上，與YouTube 競爭，專注於提供精選內容和高清視頻，以區別於其他視頻共享網站。 Lodwick 和 Klein 最終於 2009 年離開，IAC 實施了更以企業為中心的結構來建構 Vimeo 的服務，現任執行長 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一個易於使用、功能強大的開源線上商店管理程序，可從單一後端管理多個線上商店。只需填寫表格並點擊“儲存”即可管理區域。有許多專業編寫的擴充功能可用於根據您的需求自訂商店。 OpenCart 商店在安裝後很快就可以接受訂單。您所要做的就是為您安裝它（任何網站主機都是免費的），從許多免費或低成本模板網站中選擇一個模板，以及您的產品描述和照片，點擊一些設置，然後您就可以了準備開始接受訂單。我們的免費安裝和快速入門章節向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或「店面」看起來非常專業，幾乎一安裝就可以出售。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智慧解決方案工具簡化 KYC 和 AML 相關流程，這些工具涵蓋了從新客戶入職到用於持續客戶監控的綜合資料庫等各種合規挑戰。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：www.helium10.com。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運效率。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
ikas
ikas.com
ikas是一個專為中小企業和企業家設計的創新電子商務平台。其用戶友好的介面允許用戶輕鬆創建線上商店，而無需任何技術專業知識。此外，其先進的功能使產品能夠透過各種管道在國際範圍內無縫銷售，包括市場、實體店和品牌自有的電子商務網站。該平台最顯著的功能之一是其多通路銷售功能，有助於在統一的儀表板中管理所有訂單和庫存。只需單擊一下，即可使用 ikas 將所有產品有效地轉移到自己的電子商務網站。此外，可以利用該平台的高轉換率來增強 SEO 性能，從而獲得更好的結果並增加利潤率。 ikas 提供強大的電子商務基礎設施，可以快速且有效率地建立電子商務網站。該平台擁有無限的產品、流量和網路空間、免費送貨整合、高級退貨管理、折扣活動和 24/7 專家客戶支援。此外，用戶可以利用大量分配產品的類別、標籤和銷售價格，以及透過簡訊和 WhatsApp 接收購物車提醒通知。此外，該平台的支付解決方案ikasPay具有隔天收到付款的優勢，而向所有國家的電子出口都是免費的。透過選擇 ikas，使用者可以實際且專業地執行其電子商務流程，類似於目前使用 ikas 基礎架構的許多成功品牌。
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全整合的自助視訊平台，用於直播視訊和點播 (VOD) 串流媒體。 Dacast OVP 可讓廣播公司託管影片內容並在幾分鐘內開始串流。其白標解決方案允許用戶控制他們的直播和點播內容。我們透過易於使用的全方位服務平台或透過我們的 Broadcaster API 幫助超過 300,000 個組織傳輸即時視訊、降低頻寬成本並提高廣播品質。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智慧支援的高度自動化的身份驗證軟體。他們的平台旨在打擊詐欺、確保合規性並保護客戶。 借助Veriff，企業可以建立可信的數位社區，改善用戶體驗並推動成長。 。 他們的身份驗證解決方案包括強大的文件和身份驗證、地址證明、資料庫驗證檢查和年齡驗證。 這些功能有助於簡化入職流程、遵守法規並自動進行年齡檢查，以確保所有使用者的安全。持續監控並防範潛在的洗錢活動。 此外，其生物識別功能可實現無密碼且安全的帳戶訪問，而其年齡估計功能可透過基於自拍照的年齡驗證來增強轉換。詐欺以及詐欺情報總體而言，Veriff 的人工智慧身分驗證軟體可協助企業在線上建立信任和透明度、防範詐欺活動、遵守法規並在全球擴張。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一個輕鬆的電子商務平台，適合希望透過美麗的線上商店銷售數位、實體、訂閱和隨選印刷產品的創作者。 Sellfy 負責您業務的技術部分，讓您有更多時間專注於擴大受眾群體。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可讓您建立一個線上電子商務商店，您可以在幾分鐘內輕鬆設計和開啟。 Sellr 平台可讓您管理庫存和網頁、建立客戶電子郵件清單、接受付款等。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Tradly
tradly.app
無需從頭開始建造即可推出您的產品。一個簡單的無程式碼建構器、開發工具包、第三方整合。開發人員和企業家使用 Tradly 推出市場和商務應用程式。它是如何運作的？ 1. 選擇業務模型 2. 自訂前端設計 3. 輸入基本公司/應用程式資訊 4. 一鍵啟動 Web 應用程式。 6. 可選：用於應用程式建置的白手套服務（iOS、Android）。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/