電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了CollegeHumor 和Vimeo，在Google 以超過16.5 億美元收購YouTube 後，IAC 將更多精力投入到Vimeo 上，與YouTube 競爭，專注於提供精選內容和高清視頻，以區別於其他視頻共享網站。 Lodwick 和 Klein 最終於 2009 年離開，IAC 實施了更以企業為中心的結構來建構 Vimeo 的服務，現任執行長 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：www.helium10.com。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變為具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。高級統計和品牌選項也可幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。
SAP
sap.com
SAP 是領先的企業應用和商業人工智慧公司。他們站在業務和技術的交叉點，他們的創新旨在直接解決真正的業務挑戰並產生現實世界的影響。 他們的解決方案是世界上最複雜和要求最高的流程的支柱。 SAP 的整合產品組合將現代組織的要素（從勞動力和財務到客戶和供應鏈）整合到一個推動進步的統一生態系統中。
Coohom
coohom.com
Coohom 是領先的 3D 視覺化和室內設計平台，使公司和設計師能夠在幾分鐘內輕鬆創建 3D 平面圖，並在幾秒鐘內以高達 16K 解析度的令人驚嘆的細節渲染設計項目。 Coohom 擁有專用的 3D 廚房和浴室設計工具，可簡化製造商和經銷商的複雜性並推動可擴展的業務成長。借助 3D 檢視器和 AR 等工具，可以降低材料成本並提高銷售轉換率。靈感空間功能可優化產品參與度和潛在客戶開發。全球超過 800 萬設計師和 35,000 家企業依賴 Coohom daily，使其成為值得信賴的社區。 Coohom為個人和企業提供專業服務。 其 3D 視覺化解決方案已在《富比士》、TechNode、Panels & Furniture Asia、FurnitureToday、HomeAccents、Kitchen & Bath Business 和 Fame+ 等知名出版品上得到專題報導。 Coohom 也是美國室內設計師協會 (ASID) 引以為傲的產業合作夥伴。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一個易於使用、功能強大的開源線上商店管理程序，可從單一後端管理多個線上商店。只需填寫表格並點擊“儲存”即可管理區域。有許多專業編寫的擴充功能可用於根據您的需求自訂商店。 OpenCart 商店在安裝後很快就可以接受訂單。您所要做的就是為您安裝它（任何網站主機都是免費的），從許多免費或低成本模板網站中選擇一個模板，以及您的產品描述和照片，點擊一些設置，然後您就可以了準備開始接受訂單。我們的免費安裝和快速入門章節向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或「店面」看起來非常專業，幾乎一安裝就可以出售。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲得高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾產生共鳴，並在最有效的分銷渠道上播放視頻
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使訂閱企業能夠透過自動定期計費、訂閱管理和收入分析來捕獲、保留和最大化收入機會。透過與您的技術堆疊無縫集成，Chargebee 成為您收入營運的核心。優化銷售、成功和財務營運的效率，以加速訂閱收入的成長。 Chargebee 是領先的訂閱業務收入成長管理 (RGM) 平台。 Chargebee 的使命是透過提供一整套解決方案來幫助各種規模的企業增加收入，包括訂閱管理和定期計費、定價和支付優化、收入確認、收款和客戶保留。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Memberful
memberful.com
透過會員資格將您的熱情貨幣化。 獨立創作者、出版商、教育工作者、播客等的一流會員軟體。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一個電子商務平台，提供各種類別的廣泛產品。憑藉用戶友好的介面和直覺的導航，Shoopy.in 為購物者提供了便利、無縫的線上購物體驗。主要特點： 廣泛的產品範圍：Shoopy.in 提供多種產品選擇，包括電子產品、時尚產品、家居必需品、美容產品等。使用者友善的介面：該網站具有乾淨直覺的介面，使用戶可以輕鬆瀏覽、搜尋和購買商品。安全的結帳流程：Shoopy.in 確保安全的結帳流程，讓使用者放心、安心地購物。個人化推薦：平台根據使用者喜好和瀏覽記錄提供個人化的商品推薦，提升購物體驗。響應式設計：Shoopy.in 針對各種裝置進行了最佳化，包括桌上型電腦、平板電腦和智慧型手機，確保不同螢幕尺寸的無縫體驗。值得注意的方面： 促銷和折扣：Shoopy.in 經常提供促銷、折扣和特別優惠，以吸引顧客並鼓勵購買。客戶評論和評級：用戶可以訪問其他購物者的產品評論和評級，幫助他們做出明智的購買決定。快速可靠的交付：Shoopy.in 提供快速可靠的交付服務，確保訂單及時交付給客戶。
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花費更多時間。此外，Webgility 將您的所有商店、訂單、銷貨成本和績效資料集中在一個地方。易於閱讀的分析儀表板可讓您更深入了解獲利能力、銷售、結算和產品表現。隨著時間的推移，您可以分析季節性趨勢並預測銷售和庫存。按通路查看銷售業績、銷售趨勢以及最暢銷和最暢銷的產品等。 Webgility 於 2007 年推出。所有計劃都包括免費的五星級支援和入職培訓。 >>節省時間和金錢<<自動化減少了管理費用和勞動成本，因此您可以更快地適應並專注於您的成長。 >>連接您的電子商務系統<< Webgility 與 50 多個電子商務平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析與預測績效 深入了解獲利能力、結算和銷售業績，全面了解您的業務。 >>消除手動資料輸入<< Webgility 在您的會計平台中自動記錄您的線上收入、交易、銷售稅和費用。 >>讓您的帳本保持最新<< 即時交易和付款記錄，讓您的帳本永遠不會落後。 >>快速結帳<<帳戶與銀行存款完全匹配，因此您或您的會計師每個月都可以快速結帳。 >>自動組織稅收收入<< Webgility 收集並記錄所有銷售的銷售稅，並在您的會計平台中按管轄區進行組織，以便於歸檔。 >>永遠不要過度銷售庫存<<自動管理整個銷售管道和會計軟體的定價和庫存。 >>提高營運效率<<自動化採購、履行、退貨、退款和其他工作流程以提高營運效率。 >>從一個地方管理您的電子商務業務<<改進組織，再也不用在銷售、支付和運輸平台之間切換。 >>保持合規性<< 所有會計條目均合規並帶有標籤，因此您可以輕鬆審核和回滾更改。 >>輕鬆協作<<輕鬆與簿記員、會計師或外包會計師事務所共享您的帳戶。 >>準確追蹤費用<< 仔細了解市場、付款和運費，並找出更多節省方法。 >> 進行客製化以滿足您的需求<< 使用欄位層級對應控制按銷售管道個性化您的 Webgility 設定。
Channable
channable.com
Channable 是一個多通路電子商務平台，透過簡化跨通路的產品數據優化、促進多通路銷售以及透過有針對性的搜尋和產品廣告提高轉換率，使品牌、零售商和代理商能夠加速電子商務成長。透過 Channable，每個團隊成員都可以在一個平台上跨通路協作列出、管理和宣傳產品。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多通路管理軟體，可簡化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的銷售，並具有 1,000 多個其他整合。 - 利用我們先進的自動化模組，團隊可以將訂單處理速度提高10 倍，並透過我們獨特的包裝助手和自動操作功能最大限度地減少錯誤，這些功能可處理發貨創建、客戶電子郵件、發票生成和標籤列印等任務。 - 我們在歐洲、美國和巴西擁有超過 23,000 名活躍用戶，為致力於國際擴張的賣家提供專家支援。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了解產品老化、評估頂級品牌並做出明智的庫存決策。品牌限制：一項獨特的功能，使企業能夠限制特定品牌在某些市場上銷售，確保品牌合規性和策略一致性。客製化和可擴展性：提供基於模組的訂閱定價，讓企業可以選擇適合其需求的工具和整合。參與與支援：提供專門的帳戶管理、用於使用者討論的社群部分、回饋機制和強大的支援系統。總而言之，MarketSyncer 是一個全面的解決方案，旨在簡化和優化電子商務運營，確保北美市場企業的效率、可擴展性和盈利能力。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信任身分基礎設施可協助企業自動化任何與身分相關的用例—從安全性收集和驗證使用者資訊到做出決策和執行手動審查。在一處管理完全合規的 KYC/AML 計劃、打擊詐欺和自動化操作。無論是否進行工程設計，只需不到 10 行程式碼即可在一個下午內完成整合。 - 我們的團隊由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程師和設計師組成。我們很榮幸能夠獲得一些最好的創投公司的資助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我們的天使投資人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 聯合創始人）、Tony Xu（Doordash）和 Dylan Field（Figma 創始人兼執行長）。
Yoti
yoti.com
Yoti 年齡驗證結合了人工智慧技術、活性反欺騙和文件真實性檢查，因此您可以對客戶的年齡充滿信心。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Apviz
apviz.io
將您的 CAD 模型轉變為銷售工具。用於建立電子商務線上 3D 配置器的基於雲端的平台。易於使用和操作、可自訂、高效、安全的 SaaS（軟體即服務）3D 配置器。 1.匯入您的 3D CAD 模型。 2.建立您的配置和業務規則，並匯出您的 3D 配置器。 3.將您的配置器嵌入您的 CMS 電子商務網站並連接它（WooCommerce、Shopify、Salesforce Commerce Cloud、Magento 等）。 4.透過 3D 產品配置器吸引您的客戶。 Apviz 適用於任何行業，提供專用工具、材料庫以及珠寶和手錶的虛擬試戴。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和MRP）系統無縫集成。 Epicor 為零售商提供先進的全通路軟體，包括電子商務軟體。
Emersya
emersya.com
Emersya 的互動式 3D 是一種一體化媒體，允許客戶： - 從各個角度詳細探索產品的內部和外部 - 瀏覽最高品質的互動式產品視覺效果 - 透過豐富的內容了解產品的故事 - 模擬並以交互方式嘗試產品功能- 透過分解圖發現產品技術和內部組件- 預覽並比較產品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小高達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了 58% 的視覺化成本。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工廠產品客製化領域的全球領導者，使品牌能夠進行獨特的創新，減少與第三方零售商的競爭，並提高利潤和轉換率。 Spectrum 開發具有一流 3D 視覺化功能的定製程式。對於成功的客製化計劃，產品必須滿足客戶的期望，因此我們從工廠層級開始整合工作。這項重點使得與 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客戶的整合成功率達到 100%。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收款，每年處理超過 300 億美元。我們的產品可以靈活地滿足您的使用方式 – 無論您是想透過我們易於使用的線上儀表板單獨使用它們，還是與您可能已用於運營業務的 350 多個系統之一連接，或者建立您自己與我們的API 的自訂整合。我們自 2011 年起就一直肩負著這項使命，現在擁有一支由 700 多名支付專家組成的令人難以置信的團隊，遍布英國、美國、法國和澳洲。事實上，您可能以前聽說過我們——BBC、《金融時報》、TechCrunch、《華爾街日報》、《迴聲報》、《證券交易所報》、《澳大利亞金融評論》等數百家媒體都對我們進行過報道。想了解更多嗎？前往 gocardless.com
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Doofinder
doofinder.com
15% 的顧客在沒有找到他們需要的東西的情況下就離開了。 Doofinder 可以幫助您修復它。 Doofinder 是一款基於人工智慧的電子商務智慧網站搜尋引擎，可提高搜尋結果和產品可見度。我們的應用程式可在 25 毫秒內根據個人即時偏好提供個人化搜尋結果，而不會提高您的載入速度。 - 透過 Doofinder 的先進搜尋技術，讓您的客戶能夠準確找到他們想要的東西，從而降低跳出率並增加銷售機會。 - 透過分析搜尋結果，更深入地了解客戶的行為和需求- 即使搜尋混亂，也能以精確的結果改變您的電子商務搜尋體驗- 透過我們強大的搜尋結果分析，做出明智的決策並預測客戶需求和新趨勢+20 % 轉換率，只需改進搜尋即可：就這麼簡單。超過 10,000 名滿意的客戶不會錯。我們的解決方案易於使用，因為它可以快速輕鬆地與任何網路或電子商務解決方案以及定製網站集成，為您提供所需的靈活性。無需編碼，易於安裝和開始使用。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 電子商務解決方案，其中包含品牌和買家在線購買、銷售和協作所需的所有工具。我們的虛擬展廳、數位目錄和產品線使品牌能夠將其產品帶到網上，並使用 360 度圖像、影片和購物熱點提供身臨其境的購買體驗。我們的企業級軟體受到世界領導品牌的信賴，可提供無縫、更具協作性的批發體驗。我們連接超過 3,000 個品牌和 500,000 家零售商，每年支援數千個市場預約，並在全球處理超過 380 億美元的訂單。虛擬展廳：使用購物熱點、360 度影像和動態影片展示您的產品並提供與您的品牌一樣獨特的引人注目的線上購買體驗。 NuORDER Payments：推出第一個專為批發而打造的支付解決方案。透過靈活地提供點擊購買和稍後付款的體驗，品牌可以管理即時訂單或預訂訂單的付款，而不會面臨與傳統發票流程相關的延遲或取消訂單的風險。獨家零售合作夥伴關係：我們目前與 Nordstrom、Bloomingdales、Saks Fifth Ave 和 Grassroots Outdoor Alliance 合作，為他們的視覺分類規劃和購買流程提供支援。其結果是一個更強大和高效的市場流程。數位貿易展：從 Magic 到紐約時裝週，NuORDER 是為世界上最大的時尚、服裝和戶外活動提供支援的線上市場。透過我們獨家的數位貿易展覽網絡擴大您的影響力並進一步發展您的批發業務。如需演示，請造訪：https://www.nuorder.com/