電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Webgility

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Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花費更多時間。此外，Webgility 將您的所有商店、訂單、銷貨成本和績效資料集中在一個地方。易於閱讀的分析儀表板可讓您更深入了解獲利能力、銷售、結算和產品表現。隨著時間的推移，您可以分析季節性趨勢並預測銷售和庫存。按通路查看銷售業績、銷售趨勢以及最暢銷和最暢銷的產品等。 Webgility 於 2007 年推出。所有計劃都包括免費的五星級支援和入職培訓。 >>節省時間和金錢<<自動化減少了管理費用和勞動成本，因此您可以更快地適應並專注於您的成長。 >>連接您的電子商務系統<< Webgility 與 50 多個電子商務平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析與預測績效 深入了解獲利能力、結算和銷售業績，全面了解您的業務。 >>消除手動資料輸入<< Webgility 在您的會計平台中自動記錄您的線上收入、交易、銷售稅和費用。 >>讓您的帳本保持最新<< 即時交易和付款記錄，讓您的帳本永遠不會落後。 >>快速結帳<<帳戶與銀行存款完全匹配，因此您或您的會計師每個月都可以快速結帳。 >>自動組織稅收收入<< Webgility 收集並記錄所有銷售的銷售稅，並在您的會計平台中按管轄區進行組織，以便於歸檔。 >>永遠不要過度銷售庫存<<自動管理整個銷售管道和會計軟體的定價和庫存。 >>提高營運效率<<自動化採購、履行、退貨、退款和其他工作流程以提高營運效率。 >>從一個地方管理您的電子商務業務<<改進組織，再也不用在銷售、支付和運輸平台之間切換。 >>保持合規性<< 所有會計條目均合規並帶有標籤，因此您可以輕鬆審核和回滾更改。 >>輕鬆協作<<輕鬆與簿記員、會計師或外包會計師事務所共享您的帳戶。 >>準確追蹤費用<< 仔細了解市場、付款和運費，並找出更多節省方法。 >> 進行客製化以滿足您的需求<< 使用欄位層級對應控制按銷售管道個性化您的 Webgility 設定。