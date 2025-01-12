需求產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
需求產生軟體是一個強大的工具集，旨在激發潛在客戶對公司產品或服務的興趣和認知。它的運作方式是在買家的整個旅程中識別、吸引和培養潛在客戶，最終促使他們做出購買決定。以下是需求產生軟體的全面描述： 需求產生軟體透過採用各種入站和出站行銷技術，自動化並簡化了吸引和轉換潛在客戶的過程。它利用數據分析、行銷自動化和多通路溝通策略來創建與潛在客戶的需求和偏好產生共鳴的有針對性的活動。 總體而言，需求產生軟體使企業能夠有效地吸引、參與和轉化潛在客戶，從而推動收入成長和長期客戶關係。它是現代行銷策略的重要組成部分，幫助組織在當今的數位環境中保持競爭力。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是專為 Slack 建置的員工倡議解決方案，是員工分享和參與批准的新聞和公告的最快、最簡單的方式！各種規模和行業的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性來鼓勵員工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或參與經批准的部落格、新聞、職位發布和其他內容。 Please Share 價格實惠且有效，為公司提供了一種增強員工宣傳行銷、社群媒體和社群銷售活動的方式，同時簡化了鼓勵團隊成員在社群和專業網路上分享公司內容的流程。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CRM。 Prospector - 透過造訪我們強大的 B2B 聯絡人資料庫來尋找、聯絡並關閉您的潛在客戶。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增強 LinkedIn 上的潛在客戶開發能力。 多功能 LinkedIn 自動化工具，旨在幫助您的銷售團隊改善 LinkedIn 勘探並達成更多交易 — 一切都在完全自動駕駛儀上
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最精確的企業網站辨識產品。即使訪客在家工作，我們的產品也能為企業提供最精確的識別資料。我們將告訴您該公司並為潛在客戶提供建議的聯絡資訊。除此之外，我們現在提供一個 API，讓您將資料放入您自己的客戶資料平台或資料同步中。 （細分或 Google Analytics）釋放力量並建立個人化網站，並為您的新潛在客戶提供具有相關個人化的最佳內容，這是令人難以置信的。我們是唯一可以讓您擁有我們資料的訪客識別軟體。這在潛在客戶識別軟體平台領域是聞所未聞的！
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Texau
texau.com
TexAu 是一個成長自動化工具箱，可讓您產生新的潛在客戶，快速輕鬆地聯繫他們，並提高您對使用者的了解。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
Company Guru
company.guru
Company Guru 入口網站可深入了解來自大量公司的廣泛業務數據。利用我們廣泛的資訊仔細觀察市場並節省資源。免費使用我們的門戶，幫助您的團隊增加銷售額並縮短形成有效目標清單的時間。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一個網站分析器、潛在客戶開發、競爭分析和商業智慧工具，為互聯網提供技術採用、電子商務數據和使用分析。
Entytle
entytle.com
Entytle 幫助工業 OEM 提高忠誠度、減少客戶流失並從其安裝基礎中獲取終身價值。我們的 SaaS 使用 AI/ML 讓我們的用戶可以輕鬆識別、優先排序和策劃向現有客戶提供的服務。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。可以上傳自己的清單。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
Findymail
findymail.com
Findymail 可協助您尋找並驗證用於銷售推廣的 B2B 電子郵件。您還可以自動化目前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上進行的手動匯出工作，以便您可以更專注於完成交易，而不是資料收集。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項智慧功能，旨在以數位格式複製傳統銷售地板工作空間體驗。 為了優化外撥，該平台配備了來電顯示管理，這是一種用於管理外撥號碼的新穎熱圖功能。它還提供與預先投資的工具的無縫集成，從而增強其可用性。 此外，Koncert 的機器學習功能有助於銷售勘探，提供對銷售線索進行評分和優先排序的能力。它也為管理者提供了獨特的輔導工具－Koncert Remote Coach。 Koncert 致力於透過人工智慧增強的撥號系統和其他以銷售為導向的功能幫助用戶加速銷售成功。
Captain Data
captaindata.co
Captain Data 是一個無程式碼資料擷取和自動化平台。透過 Captain Data，您可以提取網路數據，透過多個來源或數據提供者豐富數據，並將其整合到您使用的電子表格或 CRM 等工具中。用例包括尋找潛在客戶和公司、豐富潛在客戶、自動化 ABM 等。您可以建立工作流程將多個自動化連結在一起，並將 Captain Data 連接到您最喜歡的 SaaS 工具！
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 透過 AI 解鎖了潛在客戶世代。 Sparklane 在整個潛在客戶之旅中為您提供幫助，同時： - 根據AI 評分的業務信號識別、映射和推薦最佳客戶參與- 提供有關您的潛在客戶的完整專業聯繫信息（手機和電子郵件） -在以下位置吸引正確的客戶在正確的時間使用智慧且超情境化的電子郵件序列 為什麼選擇 Sparklane？ - 唯一完全整合市場的勘探解決方案 - 訪問歐洲最好的公司和聯絡資訊資料庫 - 每年接收和分析超過 300 萬個業務訊號 - 快速直觀的入職培訓 - 受益於跨國覆蓋：法國、英國、比利時、德國、西班牙、荷蘭、義大利- 100% 符合GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解決方案的一大優點是它在募款活動中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可自訂、使用者管理的音樂馬拉松軟體使音樂馬拉鬆管理者能夠最大限度地控制他們的音樂馬拉鬆活動。智慧工作流程自動化保證機構最佳實踐的一致應用，同時也優化您的音樂馬拉松推廣的效率和效果。動態呼叫者腳本、資料分段和管理自動化確保了最有效的外展策略，同時也提高了校友、捐款者和募款者等的體驗品質。了解更多：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundwriting。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個基於雲端的客戶智慧平台。我們的系列產品在客戶旅程的每個階段提供可操作的評分和分析，以促進銷售、行銷和客戶成功團隊的工作。我們的目標是透過轉換、保留和擴大更多客戶來幫助公司促進成長。 Successeve 產品由三個核心引擎推動：資料集中、分數和自動化操作。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自動化智慧透過預測正確的創收行動並確定優先級，讓收入團隊集中精力。透過自動化關鍵工作流程、優先考慮可操作的訊號以及在您的團隊現有的地方工作，您可以讓您的收入團隊完全專注於推動和關閉管道。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。