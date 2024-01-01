數據科學和機器學習平台 - 最受歡迎的應用程式
對於尋求在專案中利用機器學習功能的開發人員來說，資料科學和機器學習平台是必不可少的工具。這些平台有助於機器學習演算法的建置、部署和監控，使開發人員能夠創建有效的業務解決方案。它們將智慧演算法與數據集成，使用戶能夠無縫連接數據並開發適合其需求的演算法。 這些平台提供了一系列功能，可滿足不同專業程度的使用者的需求。有些提供預先建構的演算法和直覺的工作流程，具有拖放建模和視覺化介面等功能，使技術背景有限的使用者可以使用它們。其他人需要更高級的開發和編碼技能，但提供更大的靈活性和客製化選項。 這些演算法的功能涵蓋廣泛，包括影像辨識、自然語言處理、語音辨識、推薦系統和其他機器學習功能。這種多功能性使開發人員能夠解決不同的用例和業務需求。 數據科學和機器學習平台的主要優勢之一是它們能夠使機器學習民主化，使沒有廣泛數據科學技能的用戶能夠利用人工智慧的力量。這些平台的運作方式類似於平台即服務 (PaaS)，但具有專門的機器學習功能，為使用者提供開發和部署 AI 解決方案的機會，而無需從頭開始建立一切。 要被歸類為資料科學和機器學習平台，產品必須符合特定標準： * 數據連接：平台應提供開發人員將數據連接到機器學習演算法的機制，促進學習和適應過程。 * 演算法創建：使用者應該能夠在平台內創建自己的機器學習演算法。此外，該平台還可以為新手用戶或常見用例提供預先建置的演算法。 * 部署可擴展性：該平台應提供大規模部署人工智慧解決方案的能力，使用戶能夠在生產環境中有效地實施其模型。 透過滿足這些標準，資料科學和機器學習平台使開發人員能夠在其專案中利用機器學習和人工智慧的潛力，無論他們的專業知識水平如何。
提議新的應用程式
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，以推動他們的專案向前發展。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家由人工智慧（AI）和機器學習公司，成立於2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.資助的後期成長創投基金CapitalG作為投資者加入Dataiku，並宣布獲得獨角獸地位，估值14億美元。 Dataiku 目前在紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、雪梨、新加坡和杜拜設有辦事處，在全球擁有 500 多名員工。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
Qlik
qlik.com
Qlik® 可協助您使用資料解決問題、實現新目標並滿足關鍵業務需求。一切都從這裡開始。與支援您的人工智慧策略的數據整合和分析解決方案行業領導者合作。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的預測分析軟體專為產生影響而設計。在幾天內獲得準確、可行的預測並釋放 AutoML 的力量。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® 是一個統一的數據自動化和決策智慧平台，它整合了多個來源的數據，以提供智慧資訊和及時的見解，從而為企業提供關鍵任務決策所需的清晰度。 Infoveave® 的 4 個支柱是 * 見解 - 建立互動式視覺化以提供可行的見解。編織引人入勝的敘事，專為影響力而定制 * 分析 - 探索模式以預測結果。使用 What-If、AutoML 和 Python 執行有效的分析 * 自動化 - 設定智慧數據管道以簡化流程、減少手動任務並增強資料流 * 數據應用程式 - 建立數據驅動的應用程序，支援最後一英里的數據收集。連結到自動化和觸發操作
HIRO
hiro.so
Hiro 建立了將 Web3 引入比特幣的開發人員工具。 Hiro 的工具套件透過智慧合約、數位資產和去中心化應用程式釋放了比特幣的全部潛力。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS（OVHcloud 旗下公司）是第一個用於建置、部署和擴展生產級資料應用程式和演算法的端到端多雲平台。我們將資料工程、資料科學和商業智慧統一到一個自動化的整合環境中，以最小的技術複雜性實現更快的價值實現。該平台提供低程式碼、完全安全的介面，以簡化資料存取和處理，並實現資料驅動專案的敏捷性。借助 ForePaaS，客戶的交付時間縮短了 10 倍，將專案投入生產只需幾週而不是幾個月。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的簡單 UI 體驗使任何人都可以使用數據科學來快速探索數據、發現更深入的見解並進行有效溝通。