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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問​​，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強行業的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。

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