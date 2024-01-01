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Certinia（以前稱為 FinancialForce）提供了一個服務即業務平台，該平台支援並連接服務營運的各個方面，從服務評估和交付到客戶成功管理以及財務規劃和會計。該公司的專業服務自動化 (PSA)、客戶成功和 ERP 解決方案在 Salesforce 領先的雲端平台上交付，提供了運行互聯服務業務、智慧交付和實現業務敏捷性的能力。 Certinia 總部位於加州聖荷西，在世界各地設有辦事處，並獲得了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支援。欲了解更多信息，請訪問 www.certinia.com。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

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