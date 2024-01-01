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QAD 是下一代雲端製造和供應鏈解決方案的領先供應商。為了在動盪的世界中取得成功，面對供應中斷和需求波動，製造商和供應鏈必須快速響應變化並無縫優化敏捷性、效率和彈性，以提供有效的客戶服務。 QAD 提供自適應應用程式來支援這些自適應企業。 QAD 成立於加州聖塔芭芭拉，客戶遍及全球 84 個國家。數千家企業已部署QAD企業解決方案，包括企業資源規劃（ERP）、數位商務（DC）、供應商關係管理（SRM）、數位供應鏈規劃（DSCP）、全球貿易和運輸執行（GTTE）、企業品質管理系統(EQMS)，連結勞動力和流程智慧。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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