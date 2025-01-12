客戶數據平台 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Piwik PRO

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Piwik PRO 是第一個以隱私為導向的 Google Analytics 替代方案。 Piwik PRO 分析套件創建於 2013 年，允許追蹤使用者的 Web、應用程式、產品和內部網路行為。該平台確保遵守嚴格的歐盟、美國、中國和俄羅斯資料保護法，包括《一般資料保護規範》(GDPR) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。偉大的平台帶來了偉大的客戶服務。從實施和入職，到產品培訓，再到分析諮詢和客製化整合——Piwik PRO 為您旅程的每一步提供個人化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨網站、行動應用程式、數位產品和登入後區域追蹤客戶行為，而不損害用戶隱私。無論您要分析的資訊範圍如何，都可以毫無延遲或處理問題地取得資料。易於建立受眾、獲取和行為報告，讓您的數據講述故事，無需任何額外的視覺化工具。標籤管理器 輕鬆管理網站、數位產品和安全會員區域的標籤、像素和 JavaScript 程式碼，無需 IT 團隊的參與。利用龐大的標籤範本、觸發器和條件庫擴展您的分析能力。透過定義哪些標籤需要事先同意來維持遵守隱私權法，並根據使用者隱私偏好調整您的追蹤。客戶資料平台 在一個地方查看所有客戶的資料並更好地了解他們，無論是團體還是個人。從 CRM、電子商務平台、線下、Web 表單、行動應用程式和其他來源匯入和聚合數據，以實現單一客戶視圖。在不影響隱私和安全的情況下改進您的跨通路行銷工作。同意管理器收集並處理同意書和資料請求，以尊重世界各地的使用者隱私權。讓您的工具和網站跟上歐盟的 GDPR、加州的 CCPA、巴西的 LGPD 以及世界各地的其他法律。了解我們能為您的組織做些什麼。瀏覽：https://piwik.pro/