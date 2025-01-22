客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台可讓組織在線上管理其整個業務。無論公司規模和行業如何，Planfix 都能提供出色的專案和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以獲得從流程設計到外觀的完全可自訂的管理系統。整合的 Planfix 平台讓使用者可以同時管理任務和專案、CRM、銷售、行銷、生產、物流、支援服務、財務和人力資源。團隊之間的資料傳輸是無縫的——例如，實施階段的交易變成項目，然後轉移到支援部門。靈活的存取設定允許使用者僅查看保持工作效率所需的信息，而管理人員則可以查看整個業務流程。無需編程即可配置和控制公司內的各種業務流程。該平台提供了廣泛的強大功能，包括專案管理、客戶會計、任務管理、線上甘特圖、電子郵件整合、日曆、即時事件編年史、分析和報告、連接外部用戶、連結帳戶等等。無論您是新手還是精通科技的用戶，Planfix 都將是您的完美選擇。有經驗的使用者會發現 Planfix 中的功能在其他服務和系統中不可用。這些功能包括廣泛的客製化、複雜業務流程的高級自動化以及靈活的專案建置。或者，即用型配置和自動化程序有助於入門和實施。我們相信 Planfix 適合私人企業、非營利組織、公共組織和任何其他致力於共同目標的團體。超過 68,000 名使用者使用 Planfix 來自動化 7,000 多家公司的業務工作流程。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成，讓您可以存取數千張免費圖像。透過簡單的複製貼上，完成的項目可以輕鬆嵌入您的網站。您也可以使用連結在社交網路上分享您的項目。 Interacty 支援 CNAME 和 Whitelabel，並且帶有 CSS 樣式的附加設計選項有助於保持您的品牌知名度。您可以透過與 CRM 整合的互動式內容表單來產生潛在客戶。 Interacty 可讓您將潛在客戶表單直接合併到遊戲中，因此收集客戶資訊是流程不可或缺的一部分。您可以在完成遊戲後設定自動重定向，這將顯著提高轉換率。您可以創建排行榜遊戲並在遊戲中添加計時器或倒數計時，以激勵觀眾獲得最佳分數。這在舉辦比賽或抽獎或為活動創建遊戲時非常有用。如果您是活動的演講者，請在演講結束時添加一個遊戲，觀眾就會記住您的演講。您可以查看每場比賽的統計數據並從儀表板下載潛在客戶列表，同時與 Mailchimp 等行銷工具整合可讓您將潛在客戶直接發送到現有的 CRM。 Interacty 的遊戲化功能使行銷人員能夠吸引用戶並取得較高的業務成果。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Capsule
capsulecrm.com
簡單但功能強大的 CRM。加入超過 10,000 家全球企業，發現管理聯絡人、銷售和發展持久關係的更簡單方法。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
webCRM
webcrm.com
整合的業務成長和客戶管理解決方案。 利用我們屢獲殊榮的 CRM 平台增加收入、培養客戶關係並分析績效。
PromoXcrm
promoxcrm.ai
PromoXcrm 專為促銷產品分銷商而設計，涵蓋了其他 CRM 所不具備的所有方面。它與業界領先的工具和軟體集成，讓您可以從單一入口網站管理一切。 無縫管理您的所有團隊、專案和客戶。透過專為促銷產品經銷商設計的「PromoXcrm」讓您的客戶滿意。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分析使領導者有信心做出明智的決策，確保業務的成長和繁榮。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能強大且易於使用的業務管理和行銷自動化工具，適合專注於成長的忙碌企業主。 Platformly 透過精確追蹤整個行銷漏斗中不同活動和管道之間的交互，使行銷歸因變得容易。它可以幫助您無比詳細了解哪些行銷活動能帶來最大的銷售額、誰是您最忠實的客戶以及推動成長的因素。業務儀表板儀表板將最重要的業務指標整合到一個完全可自訂的儀表板中。它們可以即時概述您的業務中發生的情況，並能夠在任何給定時間深入挖掘並獲取您所需的準確數據。連結追蹤 Platformly 是您的活動管理指揮中心。無縫追蹤行銷活動績效、用戶互動、銷售以及其他所有內容。 CRM 管理和加強客戶關係的一個中心位置。查看概述或選擇聯絡人以查看過去與您的品牌的所有互動。所有數據都會即時自動更新。潛在客戶擷取 直覺的客戶獲取工具，從行為驅動的選擇加入表單到完整的、像素完美的登陸頁面。所有這些都具有簡單的拖放介面，可協助您快速啟動有效的行銷活動。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一個將 CRM、流程自動化和提案產生結合的平台。控制整個商業運營，從潛在客戶的產生到轉換和忠誠度，統一銷售人員的工作環境並實現 360° 的客戶視圖。我們透過將更傳統的 CRM 的穩健性與更簡單的 CRM 的易於實施、使用和維護相結合來填補市場空白。憑藉這一定位，我們已成為拉丁美洲最大的 CRM 公司，為 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客戶提供服務。
noCRM.io
nocrm.io
專為銷售人員打造的無障礙銷售線索管理軟體。透過noCRM，您可以專注於完成交易，而無需無休止的資料輸入與傳統CRM 軟體不同，noCRM.io 將潛在客戶置於其係統的中心，使銷售人員可以輕鬆地以更少的精力完成更多交易。精確測量、追蹤和計劃，絕不讓任何線索從裂縫中溜走。簡化您的勘探和銷售流程，並自訂您的銷售管道以管理整個銷售週期。透過 noCRM.io 完成更多工作並達成更多交易。輕鬆擴展您的管道並提高工作效率 - 在幾秒鐘內從任何來源（例如名片、電子表格、電子郵件、網站或應用程式）創建潛在客戶。不再失去潛在客戶，並始終知道下一步該做什麼。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一個平台，為企業提供強大的建構器來創造獨特的工作空間，從而簡化其業務流程。該公司的建構器旨在使企業能夠使用 CRM、專案管理、人力資源以及與業務工作流程相關的所有內容等模組來建立自訂工作區。這有助於企業更有效、更有效率地協作，讓員工和合作夥伴無縫協作。 使用 Amwork 的主要好處之一是設定流程簡單，不需要編碼知識，使其成為各種規模企業的理想解決方案。該平台提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量，從而提高生產力和獲利能力。 透過使用 Amwork，企業可以從有組織且簡化的日常營運方法中受益。此平台的 CRM 模組可協助企業管理客戶交互，而專案管理模組使團隊能夠高效協作和管理專案。人力資源模組有助於管理員工記錄、福利和其他與人力資源相關的任務。借助 Amwork，企業可以在一個中心位置管理所有這些任務，從而簡化工作流程並減少錯誤。 總的來說，Amwork 是一個重要的平台，它為企業提供必要的工具來簡化業務流程並改善協作，從而提高生產力和獲利能力。 簡單的設定流程：Amwork 的平台旨在使設定過程變得簡單，並且不需要編碼知識。這使其成為各種規模企業的理想解決方案，使他們能夠以最少的努力快速入門。 自動化和減少手動工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量。
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 與最好的軟體公司合作，讓業務經理可以購買數位工具和應用程式來幫助管理和發展業務。購買後，可以直接透過 Qebot 平台存取這些工具。一次登入即可管理您的整個業務。目前產品： - 網站建立器 - 社群媒體管理器 - 目錄清單管理器 - 評論/聲譽管理器 - 電子郵件行銷管理員 - 雲端儲存 - CRM - 廣告活動管理器 - 內容行銷
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於經營您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表、時間追蹤、對話、決策、發票、提案和合約放在一起。發票 - 使用我們的發票功能發送、追蹤並獲取付款。人員 - 保存聯絡人並追蹤您與他們的互動和通信。
Koban
koban.cloud
Koban 是一家法國公司，總部位於里昂附近，為中小企業提供 CRM 平台。我們的目標？提供 100% 整合的平台來管理公司客戶關係的各個方面。 （最後）將您的所有團隊聚集在一個軟體上：銷售團隊促進您的商業發展，行銷團隊創建超有針對性的活動並產生潛在客戶，銷售管理團隊促進贏得的報價的傳輸並監控計費和支援團隊保留並利用現有客戶。 是的，所有這些都在符合人體工學的軟體上實現，易於使用，符合 GDPR，並且可以在行動裝置上使用。 但 Koban 不僅僅是功能。這也是一個堅信支持是 CRM 專案成功的關鍵因素的團隊。自 2012 年以來，我們的願望一直是支持每位客戶取得成功。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk 是一款 CRM 和潛在客戶搜尋工具，旨在簡化每個銷售組織的銷售流程，從而讓他們有更多的時間和精力來完成交易。它是為銷售專業人員和擁有銷售團隊的組織所建構的工具。 Tapdesk 由人工智慧提供支持，我們的機器學習演算法為您提供相關數據，以提高您的生產力並減少浪費。我們擁有獨特的搜尋功能，讓使用者可以根據多種標準找到決策者和潛在客戶。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Gincore
gincore.net
Gincore 是一個在服務中心保存記錄的程序，它可以節省時間，為車間帶來秩序，最重要的是 - 增加您的利潤
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。參與：建立帳戶受眾並透過廣告、Linkedin、重新導向直郵和電子郵件進行播放。將行銷與組織的其他部門保持一致，並以最個人化的方式接觸客戶。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 簡化了 CRM 和行銷工具，以提供一個強大的平台來幫助您發展業務。 作為行銷自動化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自動化電子郵件行銷活動 * 建立個人化電子郵件模板 * A/B 比較測試 * 託管活動資產 * 管理電子郵件訂閱 * 制定、部署和分析調查 * 追蹤客戶參與度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潛在客戶來源 * 管理和鑑定潛在客戶 * 產生潛在客戶名單和細分 8 發送觸發式銷售回复 * 記錄先進的線索數據 * 利用自訂資料建模
Composity
composity.com
Composity 是一款基於雲端的 ERP 解決方案，擴展了銷售和行銷工具，專為中小企業設計。它是一個「現成的」軟體解決方案，可管理組織內部和外部業務流程的各個方面 - 會計、庫存管理、計費系統、文件管理、企業網站和電子商務、CRM、客戶群組織和報告產生器。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球領先的統一低程式碼整體體驗平台供應商，旨在徹底改變企業自動化和簡化客戶與員工互動的方式。 CloudOffix 的平台植根於客製化自由和自動化的強大功能，使組織能夠數位化工作流程、增強體驗並提高商業和營運團隊的效率。 CloudOffix 的核心是我們的低程式碼應用程式產生器，以及全面的客戶體驗 (CX) 和員工體驗 (EX) 應用程式。這些工具使我們的客戶能夠利用大量即用型模板和連接器輕鬆建立自訂應用程式。這增強了協作和自動化，使企業能夠快速適應市場變化並有效地擴展營運。 CloudOffix 對真誠關懷的承諾定義了我們的方法，將真誠的關係置於商業交易之上。 CloudOffix 與客戶和合作夥伴透明地互動，傾聽並調整以提供尊重每個組織獨特性的客製化價值。 CloudOffix不僅是科技供應商，更是創新合作夥伴。透過 CloudOffix 的一體化平台，世界各地的公司可以透過單一整合解決方案管理銷售、行銷、人力資源、CRM、專案管理、電子商務、協作、發票和幫助台。這消除了對多個不同系統的需求，從而顯著降低了成本並提高了生產力。 CloudOffix 深受全球信賴，致力於協助客戶成功，我們建立的強大、持續的關係證明了這一點。 CloudOffix 強大的合作夥伴網路和全球影響力使我們能夠提供具有普遍吸引力的在地化解決方案，確保每位客戶都能獲得專門的支援和卓越所需的資源。借助 CloudOffix，企業可以獲得敏捷性、工具和自由，以更少的投入獲得更多的成果，從而增強整體體驗管理並確保卓越營運。
Insale CRM
insale.io
為您的團隊提供簡單、智慧且輕鬆的銷售 CRM。管理銷售流程成為一種令人愉快的體驗，讓您的銷售團隊愛上這個流程。
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切盡在一處 利用我們強大的 CRM、工作流程自動化以及電子郵件 + SMS 行銷工具來發展您的業務，將更多潛在客戶轉化為客戶。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，價格極具競爭力，其業務應用程式涵蓋行銷自動化、銷售人員自動化、服務管理、可擴展平台和產業 CRM 解決方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，讓您可以找到我們可以為您提供的 CRM 解決方案。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一個綜合性的獲利平台，旨在透過靈活的解決方案和行業專業知識幫助發布商最大限度地提高廣告收入。作為 Google 認證發布商合作夥伴 (GCPP) 和 Prebid 成員，Setupad 為所有類型的發布商提供值得信賴的高效能選項。自助服務平台允許親力親為的發布商在沒有 IT 支援的情況下獨立管理 Prebid 設置，而 Setupad Bidder 可以添加到現有的廣告堆疊中，整合優質需求來源以促進競爭和收入。對於尋求完全託管體驗的人來說，Managed Prebid 提供由 Setupad 專家團隊管理的端到端最佳化。借助 Setupad 的多樣化產品，發行商可以充滿信心地有效地擴展其獲利策略。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一個 CRM 平台，提供連接行銷、銷售和客戶服務所需的所有軟體、整合和資源。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基於雲端的端到端醫療計費、收入週期管理、電子健康記錄軟體、實踐入口網站和實踐行銷 CRM 軟體。
Leadsales
leadsales.io
適用於 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 將您的聊天集中在列中，自動將它們分配給您的銷售和客戶服務團隊
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp 提供基於雲端的銷售 CRM 軟體解決方案，用於管理銷售報告、管理、行銷、改善客戶關係等。為您的企業取得最好的免費 CRM 系統。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印尼領先的面向現場銷售團隊的雲端 CRM，旨在透過充當銷售人員的私人助理來幫助他們處理日常生活。將其視為銷售團隊的 Siri，旨在提高行動銷售效率。
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM 是一款專為現代呼叫中心量身定制的基於雲端的 CRM 解決方案，配備了用於有效資源管理的先進工具。 所有 CRM 系統都具有高度適應性，旨在滿足您組織的獨特需求和流程。如果您希望實施 PhingooCRM 或已經使用它，請務必注意，隨著時間的推移，更新、修補程式和設定變更可能會使事情變得複雜。確保您的自訂修改在這些更新後仍然有效至關重要。 傳統上，品質保證團隊或指定成員手動執行這些檢查。然而，隨著您的組織的發展，PhingooCRM 工作流程可能會變得複雜，資料量也會顯著增加。手動測試可能是勞動密集的並且容易出錯，使得覆蓋系統的所有方面變得具有挑戰性。 這就是測試自動化發揮作用的地方，幫助您有效地應對驗證挑戰。它可以節省大量時間並確保以最少的努力順利運行。然而，有一些挑戰需要考慮： * 持續更新和維護：PhingooCRM 等 CRM 系統正在不斷發展，這意味著您的自動化腳本可能會隨著新版本的發布而中斷。追蹤這些變更並更新測試腳本可能會變得很繁重。 * 複雜的使用者介面：CRM 系統的優勢在於其管理複雜業務工作流程的能力，這可能會導致複雜的使用者介面，具有動態物件 ID、嵌套 iFrame 和詳細的物件樹。使用傳統工具自動化這些元素就像拼湊一個拼圖。 * 自訂報告：報告是根據您的特定要求量身定制的，並且使用傳統工具將其自動化通常需要工程師具備程式設計專業知識。 * 測試資料管理：管理大量資料和敏感資訊需要謹慎的方法。有效的測試資料管理對於安全地提取、屏蔽、編輯和維護測試資料至關重要。 * 熟練的人員：尋找並留住精通自動化工具和編碼的知識淵博的工程師可能是一項重大挑戰。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra