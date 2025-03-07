轉換率優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉換率優化 (CRO) 工具代表一類配備測試和視覺化功能的軟體，旨在增強使用者體驗並提高企業轉換率。 CRO 工具與數位分析軟體配合運作以監控訪客行為，收集並分析網站使用模式的數據。透過敏銳的洞察力，他們找到了簡化可用性和增強吸引力的機會。各種類型的 CRO 工具具有不同的功能，從評估當前轉換率到嘗試新穎的網站體驗以評估其對轉換率的影響。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺工作空間，用於創新，可以使任何規模的分佈式團隊共同設計，設計和建立未來。憑藉米羅（Miro）聰明的畫布的魔力，可以將概念，思想和解決方案視為一個在任何地方都可以在任何地方發生 - 無需乾燥的標記。同步，流動並感覺到與團隊並肩工作的聯繫 - 即使在遠程，分佈或混合工作環境中。 Miro的客戶喜歡使用Miro To： *舉辦在線會議和團隊研討會 *在無限板上集思廣益 *編輯，註釋和標記文檔和PDFS *用蘋果鉛筆取數字筆記（並減少紙張的使用！） *輕鬆收集資源，照片，文檔，鏈接和參考 *計劃和管理敏捷的工作流程和Scrum儀式 *創建用戶旅行，映射過程並開發角色 *在協作空間中教授和促進互動課程 *創建一個願景委員會的思想和靈感委員會 Miro允許您隨時隨地創建。擁有超過200多個預製模板，拖放界面以及對合作者無限的限制，在Miro董事會上工作是快速而有趣的。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。 Framer 是一款功能強大的 Web 建構器，旨在輕鬆建立令人驚嘆的響應式網站。它提供了直覺的介面，允許用戶設計和發布任何規模的現代網站，使其適合初學者和經驗豐富的開發人員。 Framer 還支援外掛程式和模板市場，增強其功能並使用戶能夠輕鬆創建獨特的網站。無論您是想建立作品集、商業網站還是登陸頁面，Framer 都能提供您所需的工具，幫助您更聰明地設計並更快地發布。免費開始並探索可能性！
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] 即可獲得30 天無限制的完全訪問權限- 無需信用卡！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Pendo
pendo.io
Pendo 幫助您為更快樂、更有效率的使用者和員工提供更好的軟體體驗。 Pendo 協助產品團隊提出並回答以下問題：客戶或員工正在與哪些功能互動？他們忽略了哪些？產品的哪些部分會讓人高興或沮喪？根據這些相同的見解，您可以輕鬆設定應用程式內指南，無需任何編碼，即可在應用程式內部推動軟體採用、提供支援並產生更好的潛在客戶。借助 Pendo，您可以幫助您的用戶從您的軟體中獲得最大價值，以便您能夠有效地推動成長。
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
Stormly
stormly.com
Stormly 就像在您的指尖擁有一個由 AI 和 GPT-4 提供支援的整個產品團隊，不再需要花費大量時間來弄清楚要問什麼問題。我們的技術將建議重點領域並根據您的問題建立自訂儀表板。現在，您不僅可以深入了解使用者的行為，還可以獲得有關如何改進產品的客製化建議。發現新的見解，促進協作，並將集思廣益轉變為快樂而有成效的體驗。 Stormly是一家歐洲公司。
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Narrative BI
narrative.bi
將您的數據轉化為有意義的敘述。 自動從您的行銷和廣告數據中獲取有價值的見解。將所有資料來源連接到一處。零編碼。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動。 該平台具有簡單的拖放登陸頁面和表單、直覺的視覺自動化建構器、社交媒體管理、電子郵件行銷工具以及用於各種行銷活動的不斷增長的預先建立範本庫。深入的本地分析和潛在客戶追蹤使行銷人員能夠全面了解他們的管道、清單參與度和行銷活動績效。 成長型企業和機構信賴 VBOUT 的靈活平台和屢獲殊榮的免費高級支持，幫助他們吸引合適的客戶、將更多訪客轉化為客戶，並在一個易於使用的平台上開展完整的營銷活動。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Fullstory 的行為資料已為 AI 做好了準備。企業不再浪費無數的時間和資源來分析資料來源、更新不完整或不正確的資料、跨團隊定義資料集以及重新格式化資料以整合到現有技術堆疊中。透過基於即時操作和數據的即時個人化體驗和準確預測，團隊可以花更少的時間進行分析，並將更多的時間用於增加收入。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Instapage
instapage.com
Instapage 使行銷人員能夠大規模建立個人化和優化的登陸頁面，從而提高行銷活動結果和投資回報率。無需開發人員且具有用戶友好的介面，您可以快速建立相關的廣告到著陸頁體驗，以支援多個目標受眾和行銷活動目標。作為市場上最先進的登陸頁面解決方案，Instapage 為廣告映射、人工智慧驅動的內容和實驗以及內建分析提供了統一的環境。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經過 SOC2 認證、GDPR 就緒且符合 HIPAA。 PostHog 可擴展到任何規模的團隊，並根據使用情況定價。它是完全開源的，因此您可以檢查每一行程式碼，提出建議，甚至直接在產品之上建置以添加新功能和整合。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (also written opentext) is a Canadian company that develops and sells enterprise information management (EIM) software.OpenText, headquartered in Waterloo, Ontario, Canada, is Canada's largest software company as of 2014 and recognized as one of Canada's top 100 employers 2016 by Mediacorp Canada Inc.OpenText software applications manage content or unstructured data for large companies, government agencies, and professional service firms. Opentext旨在解決信息管理要求，包括管理大量內容，符合監管要求以及移動和在線體驗管理。Opentext在全球範圍內僱用了14,000多名員工，並且是一家公開交易的公司，在納斯達克（OTEX）（OTEX）和多倫多證券交易所（Otex）上列出。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一個 SaaS 業務管理平台，它將許多公司的基本服務整合到一個易於採用且經濟實惠的解決方案中。它專為中小型企業設計，為他們提供了大型企業級系統的範圍和整體業務方法，同時以更易於管理的方式交付。這種完全整合的方法使工作比縫合在一起的單一用途應用程式叢集更加高效，提供更好的資料安全性，更易於學習、採用、使用、管理，並且成本更低。中小型企業可以獲得功能齊全的業務解決方案（CRM、銷售和行銷、專案、支援、工作流程自動化等等…），該解決方案旨在透過逐步採用不同的內部業務部門來滿足其需求，同時消除對一組單一用途的應用程式。一切都始於免費的 CRM。
Heap
heap.io
Heap 是唯一能讓您全面了解客戶數位化旅程的數位洞察平台，因此您可以快速提高轉換率、保留率和客戶滿意度。 * 改善客戶體驗：準確定位使用者遇到的困難，快速改善客戶體驗，確保直覺、愉快的使用者體驗。 * 加快上市時間並優化產品和業務團隊的影響力：不要純粹依靠直覺，而是利用數位參與數據來測試假設並回答出現的問題。借助數據驅動的見解，自信地將新功能和體驗推向市場。 * 打造越來越有價值的功能和體驗：利用數據就可以與業務成果明確掛鉤的工程投資達成共識。 * 了解完整的使用者旅程：透過本機會話重播、完整的資料基礎和自動化資料科學，只有 Heap 才能提供團隊獲勝所需的見解。 超過 8,000 家企業使用 Heap 透過提供更好的體驗和更好的產品來推動業務影響。客戶包括 B2B SaaS、電子商務和金融服務公司，例如 Twilio、Logitech、Snapfish、Eventbrite、Esurance、Northwestern Mutual 和 e*Trade。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是透過客戶推動成長的領先平台。旨在在整個客戶體驗中提供價值； Catalyst 將新買家轉化為終身收入。透過以保留為導向的工作流程和以收入為中心的自動化，我們增強了以客戶為中心的團隊。 Catalyst 的無縫企業整合將孤立的客戶資料集中到業界最直觀的平台中，並由先進的工作流程提供支援。自動化並擴展您一流的客戶旅程；提高用戶生產力和採用率；並提供對客戶健康狀況的清晰洞察，從引導到宣傳，精確優化客戶體驗。與 Catalyst 值得信賴的團隊和直覺的平台合作，建構、迭代和擴展以客戶為主導的成長策略。了解更多信息，請訪問 https://catalyst.io/
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
FlowMapp
flowmapp.com
使用線上協作工具為精美的產品、網站和應用程式設計卓越的使用者體驗。 簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和 Web 開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 如何使用FlowMapp？ — 使用者體驗與開發 — 規劃 — 團隊合作 — 整理一切 — 創建並展示高保真原型 — 規劃與儲存內容 — 與客戶溝通 — 增加銷售額 — 離線工作
TruConversion
truconversion.com
TruConversion 是一款一體化分析應用程序，可透過找出訪客/用戶行為背後的原因來幫助識別和解決轉換痛點。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 透過一系列精心設計的產品和資源幫助創意人員發揮最佳水平，包括其同名產品、令人愉悅的 Wordpress 託管平台以及 Local by Flywheel（一款輕鬆的本地開發應用程式）。該公司專注於打造時尚而簡單的工具，讓用戶能夠快速建立、啟動和管理任何（以及全部！）他們的 WordPress 網站。從小型機構到大型客戶，Flywheel 產品已幫助超過 10 萬人在 WordPress 平台上擴展業務。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
Localo
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使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他們的知名度。 * Localo AI：我們的智慧 AI 可協助您自動化和最佳化 Google 貼文、評論回覆和企業資料資訊。 * 評論管理器：一個出色的工具，用於管理和增強客戶的 Google 評論。改善客戶關係並建立線上信譽。 * 英鎊保護：保護您的客戶業務免受可能影響其本地搜尋排名的不必要的更改。 * 英鎊貼文：透過及時、資訊豐富的 Google 貼文讓客戶保持參與。 * 成長統計：透過全面的成長統計數據做出明智的決策。更了解本地搜尋可見性並制定有效的策略。 * 立即開始使用 Localo，即可獲得 30 天退款保證，無需長期承諾。 您的客戶信任您的數位形象；不只是滿足他們的期望 - 超越他們。 為您的代理商配備 Localo - 終極本地 SEO 工具，並在不斷發展的數位環境中佔據上風。 立即利用我們的限時優惠，讓我們帶領您客戶的業務在當地佔據主導地位！
WeeBlok
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