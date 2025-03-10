以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn銷售導航器是一個幫助銷售專業人士查找和連接潛在客戶的工具，提供高級搜索功能和直接通訊方式。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
VisualPing
visualping.io
VisualPing 是一個網站監控工具，可追踪網頁變更，並在檢測到變更時發送通知，適用於個人和商業用途。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
People.ai
people.ai
People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
WASK
wask.co
WASK是一款基於人工智慧的SaaS應用，幫助數位廣告商自動化管理廣告活動、優化顧客獲取並生成目標受眾。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供全球所有移動應用程序和發行商的性能數據，幫助企業分析市場趨勢、監控競爭者及優化應用表現。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個以 AI 為驅動的銷售和行銷平台，幫助企業透過帳戶為基礎的行銷方案快速擴展業務。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly是一款帳戶為基礎的行銷與銷售軟體，幫助用戶識別目標帳戶、提高銷售效率、管理客戶關係並進行市場推廣。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso是一個發送管理平台，幫助企業通過個性化禮物增強客戶關係和滿意度，支持市場推廣和銷售活動。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一個B2B潛在客戶管理平台，提供潛在客戶路由和匹配功能，幫助企業提高銷售效率，快速關閉交易。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
&Open
andopen.co
&Open是一個全球禮品平台，負責禮品的精心選擇、自動發送及物流管理，幫助品牌提升客戶忠誠度和保留率。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
NetLine
netline.com
NetLine是一個全面的買家參與平台，提供B2B行銷人員即時買家意圖數據和潛在客戶生成功能，幫助擴大收入。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com 是一個基於意圖的聯絡情報平台，提供行銷與銷售所需的準確聯絡方式及即時驗證的聯絡人資訊。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一個AI平台，幫助B2B公司通過個性化網站體驗提高轉化和銷售，並提供數據分析與A/B測試功能。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是一款企業對企業的聯絡數據平台，提供即時郵件驗證、高品質聯絡資料，適合銷售、市場行銷和開發人員使用。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Owler
owler.com
Owler是一個商業情報平台，提供超過1400萬家企業的實時數據和公司見解，幫助用戶分析市場和競爭對手。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。