Study Island
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Study Island」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
提高標準掌握和熟練度。 使用我們基於標準的形成性評估和練習計劃的學生可以獲得更高的數學和閱讀評估分數。
網站： edmentum.com
免責聲明：WebCatalog 與 Study Island 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Istation
istation.com
SplashLearn
splashlearn.com
Education Galaxy
educationgalaxy.com
Lexia PowerUp Literacy
lexialearning.com
myON
myon.com
BizoticLearn
bizoticlearn.com
Lumen OHM
lumenlearning.com
Georgia Test Prep
georgiatestprep.com
Progress Learning
progresslearning.com
Membean
membean.com
Reflex
reflexmath.com
Raz-Kids
raz-kids.com