BizoticLearn

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Bizotic 是一家在高等教育領域運作的培訓和評估服務公司。我們與卡納塔克邦、安得拉邦和特倫甘納邦的 50 多所工程學院、管理學院和其他專業學院合作。 Bizotic 非常注重技能發展，旨在向學生灌輸必要的工具，讓他們在自己選擇的行業中脫穎而出。 參與訓練課程、持續評估和詳細的回饋系統是 Bizotic 運作的一些核心原則。憑藉詳細的主題測試結果、業界領先的分析等創新解決方案，我們的產品堆疊和評估平台是提高績效和實現職業夢想的關鍵。
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