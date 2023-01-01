WebCatalog
Relevel

Relevel

relevel.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Relevel」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

利用印度首個技能評估和招募測試平台 Relevel 在 15 天內找到您夢想的工作。 Relevel 擁有 800 多家合作夥伴公司，旨在實現就業機會的民主化，並純粹根據候選人的技能提供工作，無論其教育資格或工作經驗如何。 我們進行技術和商業類別的技能評估測試，以幫助候選人在自己選擇的領域獲得高薪工作。測試類別包括業務開發、前端開發、後端開發、全端開發、業務分析、資料分析、產品管理、人力資源和人才招募、平面設計、營運、財務分析等。 透過 Relevel，您可以獲得高達 40 LPA 的 CTC 工作機會，並獲得有吸引力的職業發展機會。

網站： relevel.com

免責聲明：WebCatalog 與 Relevel 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Plug to Work

Plug to Work

plugto.work

Mettl

Mettl

mettl.com

BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

Turing

Turing

turing.com

DeeloCloud

DeeloCloud

deelo.cloud

iMocha

iMocha

app.imocha.io

Monster

Monster

monster.com

Central Test

Central Test

app.centraltest.com

Bdjobs

Bdjobs

bdjobs.com

Remotive

Remotive

remotive.com

TakeShape

TakeShape

app.takeshape.io

Polywork

Polywork

polywork.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策