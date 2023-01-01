利用印度首個技能評估和招募測試平台 Relevel 在 15 天內找到您夢想的工作。 Relevel 擁有 800 多家合作夥伴公司，旨在實現就業機會的民主化，並純粹根據候選人的技能提供工作，無論其教育資格或工作經驗如何。 我們進行技術和商業類別的技能評估測試，以幫助候選人在自己選擇的領域獲得高薪工作。測試類別包括業務開發、前端開發、後端開發、全端開發、業務分析、資料分析、產品管理、人力資源和人才招募、平面設計、營運、財務分析等。 透過 Relevel，您可以獲得高達 40 LPA 的 CTC 工作機會，並獲得有吸引力的職業發展機會。

網站： relevel.com

免責聲明：WebCatalog 與 Relevel 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。