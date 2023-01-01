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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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雲端中的完整電視作業系統 無需伺服器。切斷電源線並在雲端觀看所有有線頻道、快速頻道、個人媒體和 DVR 錄製內容。免費開始 無合約。無隱藏費用。隨時取消。為什麼選擇Stremium？ Stremium 將您所有的有線頻道、快速頻道和個人媒體庫聚合到 [...]

網站： stremium.com

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