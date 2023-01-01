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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

連結每個人的商業信差！ - 為您的企業提供專業、安全、便利的溝通 stashcat® - 公司內部溝通的現代方式 - 公司和當局的 WhatsApp 替代品。 公司所有員工之間的有效溝通是以目標為導向的工作方式的起點。 stashcat® 將常用的聊天功能與其自己的雲端儲存結合，創造一個符合資料保護要求的安全通訊環境 - 符合 GDPR。該平台為您提供現代的公司內部通信，並遵循嚴格的資料保護理念。使用 stashcat® 輕鬆、快速、安全地在公司內部進行溝通。

網站： stashcat.com

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