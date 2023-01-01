WebCatalog
BlutdruckDaten

BlutdruckDaten

blutdruckdaten.de

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「BlutdruckDaten」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

透過數位血壓通行證控制高血壓 血壓數據為您治療高血壓提供支持。您可以在由 BloodPressureData 開發的應用程式中輕鬆地使用家中的血壓計記錄測量結果。這可以手動工作，也可以透過藍牙傳輸自動工作。血壓數據支援來自 10 家製造商的 30 多種設備。透過應用程式收集的數據可以讓您了解您的血壓，還可以幫助您的醫生治療您的高血壓。

網站： blutdruckdaten.de

免責聲明：WebCatalog 與 BlutdruckDaten 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

schul.cloud

schul.cloud

schul.cloud

Hunkemöller

Hunkemöller

hunkemoller.de

phase6

phase6

phase-6.de

DIVERA 24/7

DIVERA 24/7

divera247.com

Jobufo

Jobufo

jobufo.com

SRF News

SRF News

srf.ch

FAZ.NET

FAZ.NET

faz.net

ARD Mediathek

ARD Mediathek

ardmediathek.de

Klassenbuch

Klassenbuch

klassentagebuch.online

OrgaEasy

OrgaEasy

orgaeasy.com

Apolut

Apolut

apolut.net

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策