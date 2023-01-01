BlutdruckDaten

透過數位血壓通行證控制高血壓 血壓數據為您治療高血壓提供支持。您可以在由 BloodPressureData 開發的應用程式中輕鬆地使用家中的血壓計記錄測量結果。這可以手動工作，也可以透過藍牙傳輸自動工作。血壓數據支援來自 10 家製造商的 30 多種設備。透過應用程式收集的數據可以讓您了解您的血壓，還可以幫助您的醫生治療您的高血壓。

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