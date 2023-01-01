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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

適用於所有教科書的排名第一的詞彙訓練應用程式。為了更好的成績。你還在拿著詞彙書學習嗎？我們有更好的東西：phase6 是德國領先的詞彙培訓師，也是唯一提供所有常見課程和教科書詞彙集的提供者。經 11,000 多名教師推薦，非常適合學校、大學和成人教育。

網站： phase-6.de

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