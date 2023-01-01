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Spiceworks 是資訊科技 (IT) 產業的專業網絡，總部位於德州奧斯汀。該公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 於 2006 年 1 月創立，旨在開發 IT 管理軟體。Spiceworks 是一個線上社區，用戶可以在其中協作並互相尋求建議，還可以參與市場購買IT相關服務和產品。據估計，該網路將被超過 600 萬名 IT 專業人員和 3,000 家技術供應商使用。該公司的免費專有軟體是用 Ruby on Rails 編寫的，並且僅在 Microsoft Windows 上運行。該軟體可發現 IP 可尋址設備，並包括幫助台功能和整合知識庫。

網站： spiceworks.com

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