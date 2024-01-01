使用 WebCatalog Desktop 上「Speaktor」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Speaktor 是一個文字轉語音轉換器，可以將任何文字檔案轉換為語音，然後朗讀給您聽。這款由人工智慧驅動的文字轉語音應用程式可將任何書面文字轉換為語音。 言語對於消費和分享思想和想法變得更加方便。在數位世界中，更多的是透過文字轉語音轉換器的這種轉換。文字語音轉換器的出現讓從研究人員到在機場不知疲倦等待的旅客等各類人員都變得更加容易。從文字到言語的溝通有很多好處。 TTS 對於快速營運的企業來說非常有用。

目錄 : Productivity 文字轉語音軟體

網站： speaktor.com

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