Smarty Accounting
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使用 WebCatalog 上「Smarty Accounting」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Smarty 是一款專為企業家設計的智慧軟體，它結合了介面發票、追蹤付款、費用、銀行帳戶同步和不同的財務報告，將您的所有會計需求呈現在您的儀表板上。您可以記錄付款並向客戶發送自動提醒、匯出和列印詳細報告、自動更新庫存、管理預算、向 HMRC 提交增值稅申報表、同步您的銀行帳戶並核對銀行交易，以及添加多種貨幣。
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