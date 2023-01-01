Smarty Accounting

Smarty 是一款專為企業家設計的智慧軟體，它結合了介面發票、追蹤付款、費用、銀行帳戶同步和不同的財務報告，將您的所有會計需求呈現在您的儀表板上。您可以記錄付款並向客戶發送自動提醒、匯出和列印詳細報告、自動更新庫存、管理預算、向 HMRC 提交增值稅申報表、同步您的銀行帳戶並核對銀行交易，以及添加多種貨幣。

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